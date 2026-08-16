Что делать казахстанцам, если сосед задел авто во дворе и отказался платить

Заявления о неправильной парковке не освобождают виновника ДТП от возмещения ущерба. Как правильно действовать, если сосед поцарапал авто во дворе и отказывается платить за ремонт, объяснила юрист Алёна Дуля, передает Zakon.kz.

С подобной неприятной ситуацией столкнулся житель Актобе, пишет 16 августа 2026 года газета "Диапазон". Сосед во время маневра задел его припаркованую машину, оставив глубокую царапину.

"Возмещать ремонт не хочет, а царапина сильная. Говорит, что я припарковалась неправильно. Это разве имеет значение?", – говорит пострадавший.

Как пояснила юрист, подобные оправдания не освобождают виновного от ответственности за совершенное наезде на стоящее авто.

"Довод, который приводит сосед (о неправильности парковки), не доказан и не обоснован. Не перемещайте автомобиль, вызовите 102 и зафиксируйте ДТП. Соседа привлекут к ответственности, и вы сможете взыскать ущерб", – советует Алена Дуля.

При этом юрист подчеркнула, что решающее значение имеет фиксация происшествия на месте. Если водители поторопились и уже переставили машины, порядок взыскания компенсации кардинально меняется.

Ранее стало известно сколько водителей оштрафовали за "шашки" в Алматы за сутки.