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Советы

Что делать казахстанцам, если сосед задел авто во дворе и отказался платить

Парковка в Астане, парковки в Астане, паркинг, парковочное место, парковочные места, платная парковка, платные парковки, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 23:54 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Заявления о неправильной парковке не освобождают виновника ДТП от возмещения ущерба. Как правильно действовать, если сосед поцарапал авто во дворе и отказывается платить за ремонт, объяснила юрист Алёна Дуля, передает Zakon.kz.

С подобной неприятной ситуацией столкнулся житель Актобе, пишет 16 августа 2026 года газета "Диапазон". Сосед во время маневра задел его припаркованую машину, оставив глубокую царапину.

"Возмещать ремонт не хочет, а царапина сильная. Говорит, что я припарковалась неправильно. Это разве имеет значение?", – говорит пострадавший.

Как пояснила юрист, подобные оправдания не освобождают виновного от ответственности за совершенное наезде на стоящее авто.

"Довод, который приводит сосед (о неправильности парковки), не доказан и не обоснован. Не перемещайте автомобиль, вызовите 102 и зафиксируйте ДТП. Соседа привлекут к ответственности, и вы сможете взыскать ущерб", – советует Алена Дуля.

При этом юрист подчеркнула, что решающее значение имеет фиксация происшествия на месте. Если водители поторопились и уже переставили машины, порядок взыскания компенсации кардинально меняется.

Ранее стало известно сколько водителей оштрафовали за "шашки" в Алматы за сутки.

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Канат Болысбек
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Что делать казахстанцам, если сосед задел авто во дворе и отказался платить
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