Попытка "согнать" отеки может навредить: диетолог раскрыла причину

Диетолог Наталья Павлюк посоветовала при появлении отеков не ограничивать самостоятельно соль и не принимать мочегонные препараты, а обратиться к терапевту, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" она отметила, что с задержка жидкости может быть связана не только с питанием, но и с обезвоживанием, дефицитом белка, аллергией или заболеваниями.

Для выяснения причины специалист может назначить анализы на общий белок, альбумин и трансферрин, а также общий анализ мочи. Если отечность возникает на ногах, дополнительно проводится УЗИ вен нижних конечностей. Павлюк отметила, что при отеках, связанных с избытком соли, у человека нередко повышается артериальное давление.

Эксперт также обратила внимание на аллергическую природу отеков, в том числе реакцию на продукты. Причина состояния зависит от того, какая часть тела отекает, поэтому врачу важно подробно рассказать обо всех сопутствующих симптомах, включая боль.

Павлюк подчеркнула, что отеки не стоит пытаться лечить самостоятельно. Правильная тактика зависит от причины их появления, которую необходимо установить после осмотра и обследования.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что врач объяснил, как наладить сон без лекарств.