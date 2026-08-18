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Названы знаки зодиака, жизнь которых изменится к лучшему после переломного момента

Забор, человек, усталость, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 05:28 Фото: magnific
Во вторник, 18 августа, день пяти знаков зодиака сложится благоприятно. Солнце будет во Льве, Луна – в Скорпионе, а Северный узел покинет Рыбы и войдет в знак Водолея, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, Северный узел – это точка судьбы, когда вы воплощаете свои мечты в реальность.

Овен

Северный узел, входящий в другой знак, привнесет энергию в ваш круг общения. Луна в Скорпионе помогает раскрыть тайны, которые вам необходимо знать. Вы узнаете о доступных вам ресурсах. Вы не будете сидеть сложа руки и наблюдать, как другие добиваются результатов. Сегодня вы найдете свое место в мире. Пришло время засучить рукава и приступить к работе.

Рак

Вам очень нравится слышать комплименты о том, какой вы человек и что вы сделали, чтобы помочь другим почувствовать себя более ценными и замеченными. Вы стараетесь быть тем человеком, который вдохновляет людей своим присутствием, и с вхождением Северного узла в Водолей открывается возможность делать это в гораздо большем масштабе.

Весы

Северный узел, входящий в Водолея, дарит вам идеальное сочетание игривого флирта без обязательств с партнером, которого вы обожаете. Вы любите быть рядом с кем-то и по-настоящему показывать свою заботу, но при этом вам необходимо личное пространство. Во вторник вы получаете лучшее из обоих миров. Когда активизируется энергия Водолея, ваш дом творчества и любви принимает уникальность отношений. Вы сами определяете, что такое любовь.

Козерог

Возможно, у вас появится больше возможностей сократить расходы, но что еще лучше, вы найдете способ увеличить свой доход. Сегодняшний гороскоп посвящен вашему взгляду на жизнь. Вы хотите помогать другим, а также себе. Чем больше вы отдаете, тем больше получаете.

Рыбы

18 августа вы готовы разорвать связи с прошлым и двигаться навстречу светлому будущему. За время пребывания Северного узла в вашем знаке вы пережили радикальные перемены, но теперь, когда он переходит в Водолей, вы смотрите на вещи по-новому. Самое приятное в сегодняшнем гороскопе – это ваша готовность изменить свой подход к делам. Ваши собственные мечты и желания движут вами.

Ранее были названы знаки зодиака, которые скоро заставят Меркурий "работать на себя".

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Аксинья Титова
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