Что посмотреть: 10 фантастических фильмов о вирусах, которые меняют мир

Тема эпидемий и вирусов – одна из самых востребованных в кинематографе. С помощью нее режиссеры могут исследовать не только медицинские катастрофы, но и то, как общество ведет себя перед лицом невидимой угрозы, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из 10 фильмов разных жанров, которые показывают, как быстро может рухнуть привычный мир, если в него проникнет неизвестный патоген.

Штамм Андромеда (1970)

Сюжет строится вокруг команды ученых, которых экстренно собирают для изучения неизвестного микроорганизма внеземного происхождения, попавшего на Землю вместе с упавшим спутником. Организм оказывается смертельно опасным и способен убивать людей за считанные секунды. Фильм отличается вниманием к научной достоверности и процедурной точности.

Эпидемия (1995)

Военный вирус, случайно попавший из Африки на территорию США, становится причиной вспышки смертельной болезни в небольшом калифорнийском городке. Полковник медицинской службы, которого играет Дастин Хоффман, пытается остановить распространение инфекции и одновременно раскрыть тайну ее происхождения, связанную с военными экспериментами прошлого.

12 обезьян (1995)

Терри Гиллиам создал фантастическую драму о путешествиях во времени, в центре которой – смертоносный вирус, уничтоживший большую часть человечества в 1996 году и вынудивший выживших переселиться под землю. Главный герой, заключенный из будущего, отправляется в прошлое, чтобы найти информацию об источнике эпидемии и предотвратить катастрофу.

28 дней спустя (2002)

Дэнни Бойл переосмыслил жанр зомби-хоррора, сделав причиной апокалипсиса не сверхъестественную силу, а искусственно созданный вирус ярости, вырвавшийся из лаборатории. Главный герой приходит в себя в больнице после комы и обнаруживает Лондон опустевшим – большая часть населения либо заражена и превратилась в агрессивных существ, либо погибла.

Обитель зла (2002)

Экранизация популярной серии видеоигр рассказывает о корпорации "Амбрелла", секретная лаборатория которой становится источником утечки Т-вируса – экспериментального препарата, превращающего людей в зомби. Действие разворачивается в подземном комплексе "Улей", где группа спецназовцев и потерявшая память героиня пытаются выбраться наружу, сражаясь с зараженными сотрудниками и вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом.

Я – легенда (2007)

Экранизация романа Ричарда Мэтисона переносит зрителя в Нью-Йорк, обезлюдевший после того, как модифицированный вирус, изначально созданный для лечения рака, превратил большую часть человечества в агрессивных ночных существ. Уилл Смит играет ученого-иммунолога, который остается одним из немногих выживших с иммунитетом и пытается найти лекарство, продолжая исследования в одиночестве.

Носители (2008)

Постапокалиптическая драма о четырех молодых людях, путешествующих по опустевшей Америке после вспышки смертельного вируса. Они следуют строгим правилам безопасности, чтобы избежать заражения, но по пути сталкиваются с другими выжившими, что ставит под сомнение их принципы и готовность помогать посторонним.

Заражение (2011)

Этот фильм спустя годы после выхода стали пересматривать как своеобразное пророчество. Картина показывает распространение смертельного вируса от первых зараженных в разных уголках планеты до масштабной пандемии, охватившей весь земной шар. В нем ученые пытаются разработать вакцину, чиновники борются с паникой, а обычные люди сталкиваются с дефицитом продуктов и крахом привычной жизни.

Война миров Z (2013)

Масштабный блокбастер с Брэдом Питтом показывает глобальную пандемию, превращающую зараженных людей в агрессивных существ практически мгновенно после укуса. Бывший сотрудник ООН вынужден вернуться к оперативной работе и отправиться в разные страны мира в поисках источника вспышки и возможного способа остановить распространение болезни.

Вирус (2013)

Южнокорейский фильм-катастрофа рассказывает о вспышке смертоносного штамма гриппа в городе Пундан недалеко от Сеула. В центре сюжета – спасатель и врач-эпидемиолог, которые пытаются найти способ борьбы с инфекцией, одновременно спасая близких людей. Картина показывает социальный хаос: панику населения, действия властей на грани жестокости и моральный выбор, встающий перед обычными гражданами.

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