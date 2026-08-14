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Что посмотреть: 10 фантастических фильмов, предсказавших будущее

Сцена, фильм, актер, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 06:50 Фото: кадр из фильма "Сеть (1995)"
Режиссеры многих фильмов пытались представить, каким станет мир через несколько десятилетий. Одни фантазировали почти вслепую, другие внимательно изучали научные открытия своего времени, сообщает Zakon.kz.

В итоге некоторые идеи из кино неожиданно стали частью нашей повседневной жизни: многие картины очень точно уловили направление развития технологий, общества и даже поведения людей.

Издание iXBT составило подборку из 10 фильмов, при просмотре которых возникает мысль, что их авторы знали чуть больше остальных.

Матрица (1999)

Шлемы виртуальной реальности, цифровые аватары и искусственный интеллект делают идеи фильма уже не такими невероятными. Картина подняла вопрос зависимости человека от технологий и способности отличать настоящую реальность от цифровой. Даже если вы видели фильм несколько раз, при очередном просмотре легко заметить новые детали.

Шоу Трумана (1998)

Когда фильм вышел в прокат, идея круглосуточного наблюдения за жизнью одного человека казалась почти невозможной. Сегодня миллионы людей ежедневно добровольно показывают свою жизнь в интернете. Социальные сети, прямые эфиры, видеоблоги и постоянная погоня за просмотрами сделали сюжет неожиданно актуальным.

Гаттака (1997)

Фильм рассказывает о мире, где судьба человека определяется его генетикой. Сегодня развитие редактирования генома и технологий анализа ДНК регулярно становится поводом для научных дискуссий. Именно поэтому история выглядит намного ближе к реальности, чем двадцать лет назад.

2001 год: Космическая одиссея (1968)

Еще в шестидесятые годы Стэнли Кубрик показал планшеты, голосовое управление компьютером, видеозвонки и искусственный интеллект, который умеет разговаривать почти как человек. Посмотреть этот фильм стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть, насколько смелыми были идеи режиссера почти шестьдесят лет назад.

Вспомнить все (1990)

В центре истории находятся искусственные воспоминания, возможность изменить личность и технологии воздействия на память. Ученые пока не научились полностью записывать чужие воспоминания, но исследования мозга и нейроинтерфейсов развиваются быстро.

Бегущий по лезвию (1982)

Фильм показал огромные города с бесконечной рекламой, беспилотными технологиями, искусственными людьми и тотальной цифровизацией жизни. Многие детали будущего сегодня выглядят подозрительно знакомыми. Особенно интересно смотреть на огромные экраны с персонализированной рекламой. Сейчас подобные технологии активно используют крупнейшие интернет компании.

Особое мнение (2002)

Картина запомнилась системой, которая распознает людей по глазам, персонализированной рекламой и управлением интерфейсами при помощи жестов. Сегодня биометрическая идентификация используется во многих странах, а бесконтактные интерфейсы перестали быть фантастикой.

Она (2013)

Главный герой постепенно влюбляется в операционную систему, обладающую искусственным интеллектом. Когда фильм только появился, многие называли идею слишком странной. После стремительного развития нейросетей история воспринимается совсем иначе. Люди уже общаются с цифровыми помощниками, используют искусственный интеллект для работы, учебы и творчества. Некоторые признаются, что эмоционально привязываются к виртуальным собеседникам.

Сеть (1995)

Создатели фильма уже тогда показали масштабные кибератаки, кражу личности и зависимость общества от цифровых систем. Сегодня подобные преступления происходят регулярно. Утечки данных, взломы аккаунтов и мошенничество стали привычной частью цифровой эпохи.

Военные игры (1983)

Этот фильм появился в эпоху домашних компьютеров и неожиданно поднял тему хакеров, компьютерных вирусов и угрозы кибервойны. Сегодня подобные вопросы обсуждаются на уровне государств.

Ранее мы рекомендовали к просмотру восемь новых фильмов августа в разных жанрах, 10 фантастических фильмов и сериалов о колонизации планет, а также шесть завораживающих фильмов, где герои спускаются под землю и находят чужой мир.

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Аксинья Титова
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