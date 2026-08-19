Легендарный французский футболист стал главным тренером сборной Сенегала

Известный в прошлом французский полузащитник, чемпион мира и Европы 50-летний Патрик Виейра встал у руля действующих победителей Кубка африканских наций – команды Сенегала, сообщает Zakon.kz.

Французский специалист чуть меньше года сидел без работы, пока его не пригласили возглавить "львов Теранги".

До этого он трудился в итальянском клубе "Дженоа", откуда ушел в ноябре 2025 года.

Виейра пришел на смену Папа Тиава, который тренировал сборную Сенегала последние два года и дошел с ней до 1/16 финала ЧМ-2026. Там африканцы проиграли Бельгии со счетом 2:3 в дополнительное время.

Что касается нового наставника, то Патрик имеет 13 лет тренерского стажа. Начинал он свою карьеру с молодежки "Манчестер Сити". Далее его приглашали тренировать "Нью-Йорк Сити", "Ниццу", "Кристал Пэлас" и "Страсбур".

Если Виейра пока не добился больших заслуг на тренерском поприще, то его знаменитый испанский коллега Хосеп Гвардиола собирается завершить карьеру.