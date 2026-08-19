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Советы

Забудьте о правиле 7 лет – найден лучший способ определить возраст собаки

старая собака, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 16:07 Фото: pexels
Многие владельцы домашних животных любят "переводить" их возраст в человеческие мерки. В случае с собаками используют традиционный способ: за каждый год жизни собаки отсчитывают семь человеческих лет. Однако ученые заявили, что этот расчет неверен, сообщает Zakon.kz.

Исследование показало, что собаки не стареют с постоянной скоростью, в семь раз превышающей человеческую. На одних этапах жизни они стареют гораздо быстрее людей, а на других – медленнее. Значит, для определения возраста собаки требуется совершенно новый метод расчета.

Ученые вывели новую формулу определения возраста собак, собрав образцы крови у 104 собак (все лабрадоры-ретриверы, в основном не состоящие в родстве), от щенков до 16 лет. Изучив образцы ДНК животных и сравнив их с человеческими, собранными у людей разных возрастов, ученые выявили, что в первые годы жизни собаки происходит ее резкое взросление/старение. Далее этот процесс "растягивается" – взрослая собака стареет медленнее, чем принято думать, пишет ScienceAlert.

На основе полученных данных исследователи вывели математическую формулу, которая переводит возраст собаки в возраст человека: возраст человека = 16 × ln(возраста собаки) + 31, где ln(возраста собаки) – натуральный логарифм возраста собаки в календарных годах (определить его можно с помощью кнопки ln на калькуляторе).

Используя эту формулу, можно сказать, что годовалая собака примерно соответствует 31 году жизни человека: ln(1) = 0 → 16×0 + 31 = 31 год. Двухлетняя собака эквивалентна человеку в возрасте 42 лет: ln(2) = 0.69 → 16×0.69 + 31 = 42 года. А четырехлетняя собака находится в середине жизни, примерно в 53 человеческих годах. Процесс старения замедляется, и 12-летняя собака достигает возраста, примерно соответствующего человеческому, – 71 год.

При этом исследователи отметили, что они рассматривали исключительно лабрадоров, а у разных пород собак, продолжительность жизни которых может существенно различаться, могут быть разные кривые зависимости возраста от возраста.

Также есть данные, свидетельствующие о том, что крупные собаки живут меньше, чем мелкие, собаки смешанных пород живут дольше, а стерилизованные или кастрированные собаки также живут дольше.

Это исследование в какой-то степени подтверждает выводы ученых из Ливерпульского университета и Университета Лоранда Этвеша. Они выяснили, что собаки стареют раньше, чем принято считать. Пожилой возраст у них наступает после семи лет жизни, а старость – после 12,5 лет.

Отметим, что первые признаки старения собак могут быть заметны визуально. И, если вы увидели, что ваш питомец начал стареть, необходимо скорректировать уход за ним.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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