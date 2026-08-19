Наследственность – не приговор: врач дала совет людям из группы риска

Эндокринолог Дарья Хайкина заявила, что наличие сахарного диабета у близких родственников повышает вероятность развития заболевания, однако наследственный фактор не означает, что человек обязательно столкнется с диабетом, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT она отметила, что особенно важную роль наследственность играет при диабете второго типа. Если заболевание диагностировано у родителей, братьев, сестер или детей, вероятность его развития выше. При этом на реализацию генетической предрасположенности влияют масса тела, питание, физическая активность, артериальное давление и другие факторы. Специалист советует людям из группы риска не ждать появления симптомов, поскольку на ранних этапах нарушения углеводного обмена могут протекать незаметно.

Для первичной оценки обычно проводят анализ крови на уровень глюкозы натощак. В зависимости от ситуации врач может дополнительно назначить исследование гликированного гемоглобина (HbA1c) или тест на толерантность к глюкозе. Эти исследования позволяют обнаружить преддиабет еще до появления выраженных симптомов. При этом проходить обследования с детства всем людям с наследственной предрасположенностью необходимости нет – частота и возраст начала контроля зависят от наличия других факторов риска.

Отдельное внимание, по словам Хайкиной, необходимо женщинам, перенесшим гестационный сахарный диабет во время беременности: даже после нормализации уровня глюкозы риск развития диабета второго типа у них остается повышенным. Профилактика включает не только регулярные анализы, но и поддержание здоровой массы тела, физическую активность, сбалансированное питание с достаточным количеством овощей и цельнозерновых продуктов, ограничение сахара и ультрапереработанной пищи, а также полноценный сон и контроль стресса.

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