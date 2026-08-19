Как неправильная стрижка может испортить ногти

Подолог Мартинес назвал три распространенные ошибки, которые люди совершают при стрижке ногтей себе и детям. По его словам, неправильная техника может привести к врастанию ногтя, особенно на большом пальце ноги, сообщает Zakon.kz.

Специалист рассказал изданию El Confidencial о том, что первая ошибка – слишком сильно закруглять края. Специалист рекомендует стричь ноготь преимущественно прямо и не укорачивать боковые части. Если угол срезан слишком глубоко, по мере роста ноготь может начать давить на кожу и врастать в нее. Такое состояние нередко сопровождается болью, покраснением и воспалением.

Вторая ошибка – использование изогнутого кусачего инструмента. По мнению специалиста, из-за его формы бывает сложнее контролировать линию среза и есть риск чрезмерно укоротить края. В качестве альтернативы он советует ножницы с прямым лезвием и напоминает, что ноготь не стоит срезать слишком близко к коже.

Третья и наиболее опасная привычка – пытаться вырезать оставшиеся уголки ножницами. В результате могут образоваться острые фрагменты ногтя, которые при дальнейшем росте травмируют кожу. Специалист советует вместо этого аккуратно обработать края пилочкой. Если уже появились боль, воспаление или выделения, лучше обратиться к специалисту, особенно людям с диабетом или нарушениями кровообращения.

Ранее врач заявила, что наличие сахарного диабета у близких родственников повышает вероятность развития заболевания, однако наследственный фактор не означает, что человек обязательно столкнется с диабетом.