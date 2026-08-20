Вселенная будет на их стороне: четыре знака зодиака ждут деньги и любовь до 10 сентября

В период с 20 августа до 10 сентября 2026 года четыре знака зодиака окажутся в особенно благоприятном положении. Венера находится в Весах, усиливая привлекательность, харизму и способность притягивать желаемое, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, астрологический период обещает больше возможностей, приятных событий и ощущение, что обстоятельства наконец начинают складываться в пользу этих знаков.

Весы

Для Весов начинается один из самых удачных периодов. Венера перешла в их знак и останется там до 10 сентября, поэтому в ближайшие недели представители этого знака смогут почувствовать заметный прилив уверенности и внимания со стороны окружающих.

Астролог Хелена Хатор отмечает, что Весы станут особенно привлекательными и смогут притянуть к себе роскошь, новые возможности и материальное благополучие. Их природная харизма усилится, а вместе с ней возрастет интерес со стороны других людей.

Одинокие Весы могут познакомиться с щедрым поклонником, тогда как у тех, кто уже состоит в отношениях, возможны приятные сюрпризы и проявления заботы со стороны партнера. Финансовая ситуация также способна заметно улучшиться.

Козерог

До 10 сентября Козероги смогут добиться серьезных успехов в профессиональной сфере. Их работа наконец начнет приносить более заметные результаты, а вместе с этим могут вырасти доходы и появиться новые перспективы.

По словам Хелены Хатор, представители знака окажутся в центре внимания, а их финансовый потенциал значительно увеличится. Поэтому сейчас особенно важно использовать любую возможность заявить о себе, расширить круг полезных знакомств и продемонстрировать свои способности.

Дополнительный импульс даст начало сезона Девы 22 августа. Козероги, как представители земной стихии, смогут особенно эффективно воспользоваться этой энергией. Усилия, которые они прикладывают сейчас, способны привести к значительным результатам, даже если прогресс пока кажется слишком медленным.

Овен

Для Овнов этот период станет шансом наконец оставить позади неудачный опыт в личной жизни. Разочарования, эмоционально недоступные партнеры и токсичные отношения могли заставить их усомниться в возможности построить здоровую любовь. Однако ситуация начинает меняться.

Возвращение Венеры в Весы принесет в отношения Овнов больше равновесия и взаимности. Астролог считает, что справедливость в личной жизни постепенно восстановится, а на смену ненадежным партнерам могут прийти люди, готовые действительно вкладываться в отношения.

До 10 сентября Овны будут особенно притягательны для щедрых, внимательных и поддерживающих людей. Для некоторых представителей знака этот период способен стать началом серьезного романа и даже встречи с человеком, с которым удастся построить долгосрочные отношения.

Рак

Ракам до 10 сентября предстоит заметное преображение домашней и семейной жизни. Речь идет не только об изменениях в физическом пространстве, но и о взаимоотношениях с родственниками и людьми, с которыми они живут.

По прогнозу Хелены Хатор, Раки начнут гораздо глубже взаимодействовать со своими близкими. Отношения станут теплее, а взаимная забота и щедрость помогут создать более комфортную атмосферу дома.

В этот период Раки могут перестать направлять всю энергию исключительно на карьерные задачи и больше внимания уделить отношениям с окружающими. Такой поворот окажется неожиданно выгодным: именно через близких людей и гармонизацию личной жизни они смогут получить то самое ощущение изобилия, которого им раньше не хватало.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что трем знакам зодиака пророчат крутой поворот в жизни с 18 августа.