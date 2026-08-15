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Советы

Как подготовить режим ребенка к школе: Минздрав обратился к родителям

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики старших классов, школа, школы, старшеклассники, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 10:59 Фото: Zakon.kz
В преддверии нового учебного года Минздрав Казахстана напомнил родителям о важности полноценного сна для детей и рекомендовал заранее восстановить привычный режим после летних каникул, сообщает Zakon.kz.

Подготовка к школе заключается не только в покупке формы, рюкзака и учебных принадлежностей. Если за время каникул ребенок привык поздно ложиться и вставать, специалисты советуют не ждать начала занятий, а постепенно сдвигать время сна и утреннего подъема.

Потребность во сне зависит от возраста. Детям до года необходимо спать 12-16 часов в сутки, от 1 до 2 лет – 11-14 часов, от 3 до 5 лет – 10-13 часов. Школьникам от 6 до 12 лет требуется 9-12 часов сна, подросткам от 13 до 18 лет – 8-10 часов.

При этом важна не только продолжительность, но и регулярность сна. Желательно, чтобы ребенок ложился и вставал примерно в одно и то же время, в том числе по возможности придерживался привычного графика в выходные.

Особое внимание специалисты рекомендуют уделить первоклассникам. Новый режим, уроки, ранние подъемы и большое количество впечатлений требуют времени на адаптацию. Если ребенок в этом нуждается, ему можно предусмотреть дополнительный дневной отдых продолжительностью до двух часов.

Чтобы легче вернуть школьный режим после каникул, время отхода ко сну следует переносить постепенно. Вечером рекомендуется сократить использование смартфонов, планшетов и компьютеров, избегать активных игр и эмоционально насыщенного контента.

Подготовиться ко сну ребенку также помогут прогулка, теплый душ, чтение книги или спокойное общение. Комнату следует регулярно проветривать, поддерживать в ней комфортную температуру и позаботиться об удобном спальном месте.

В Минздраве также советуют не сокращать ночной сон ради дополнительных занятий, домашних заданий или развлечений. Недостаток отдыха может привести к обратному эффекту: ребенку становится сложнее концентрироваться, запоминать информацию и сохранять работоспособность в течение учебного дня.

Полноценный сон помогает школьнику легче справляться с нагрузкой, поддерживать внимание и эмоциональное состояние. Поэтому восстановить режим специалисты рекомендуют еще до начала занятий.

Ранее в Минздраве рассказали, каким должен быть школьный рюкзак.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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