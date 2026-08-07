Моль в шкафу: как сохранить одежду без дырок

Моль редко появляется на глаза, но последствия ее визита знакомы почти каждому. Несколько небольших дырочек способны испортить любимую вещь быстрее, чем годы носки. Как защитить гардероб от незваных гостей, какие ошибки совершают многие и что действительно помогает – в материале Zakon.kz.

Осенью многие открывают шкаф в надежде снова надеть любимый кашемировый свитер или шерстяное пальто, но вместо этого обнаруживают неприятный сюрприз – аккуратные дырочки на ткани. Первая мысль обычно одна, что виновата моль, которая недавно летала по квартире. На самом деле бабочка почти ни при чем. Главную опасность для гардероба представляют ее личинки. Именно они с удовольствием питаются шерстью, кашемиром, мехом и другими натуральными тканями, поэтому бороться нужно не с летающим насекомым, а с его незаметным потомством.

Сегодня сохранить любимые вещи помогают совсем другие правила – это чистота, правильное хранение и немного внимания к собственному гардеробу. Причем специалисты советуют начинать профилактику еще до того, как сезонная одежда отправится в шкаф.

"Перед хранением вещи желательно постирать или отдать в химчистку, соблюдая рекомендации на ярлыке. Даже если свитер или пальто выглядят совершенно чистыми, на ткани могут оставаться следы пота, кожного жира, косметики или еды. Для человека они практически незаметны, а вот для личинок становятся настоящим пиршеством. Не менее важно убедиться, что вещи полностью высохли. Влажная одежда не только быстрее теряет внешний вид, но и создает благоприятную среду для вредителей", – рассказала стилист Катерина Пивнева.

Однако даже идеально чистая одежда не будет в безопасности, если сам шкаф давно не видел уборки. Перед сезонным хранением рекомендуется полностью освободить полки, тщательно пропылесосить внутренние поверхности, углы, стыки и щели. Именно в таких темных и укромных местах моль чаще всего откладывает яйца, а личинки могут оставаться незамеченными довольно долго.

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Не менее важно и то, как хранятся сами вещи. Неподходящая упаковка может свести на нет все предыдущие усилия.

"Шерсть и кашемир лучше хранить сложенными в герметичных контейнерах. Пальто – в плотно закрывающихся чехлах, а меховые изделия – в специальных дышащих чехлах или профессиональном хранилище. Не стоит надолго оставлять одежду в тонких пакетах из химчистки", – поделилась стилист Катерина Пивнева.

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По словам специалиста, такой способ хранения помогает сохранить внешний вид одежды и значительно снижает риск появления вредителей. При этом многие до сих пор надеются, что с проблемой справится лаванда или кедровые вставки. Они действительно могут пригодиться, но ждать от них чудес не стоит.

"Кедр, лаванда и ароматические саше могут использоваться как дополнительная профилактика, но личинки они не уничтожают. Феромонные ловушки помогут вовремя обнаружить моль, однако при заражении потребуется полноценная обработка. От нафталина лучше отказаться – сегодня этот способ считается устаревшим и небезопасным", – рассказала Катерина Пивнева.

Иначе говоря, приятный аромат в шкафу еще не означает, что одежда находится под надежной защитой. Моль любит тишину, темноту и вещи, которые месяцами никто не достает. Поэтому специалисты рекомендуют хотя бы раз в сезон проводить небольшую ревизию гардероба. Шерстяные свитеры, кашемировые вещи, меховые изделия и другую одежду из натуральных тканей полезно периодически доставать, осматривать и проветривать. Такая привычка отнимает всего несколько минут, но вполне может спасти любимые вещи от встречи с прожорливыми личинками.

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Если же на одежде уже появились характерные повреждения, действовать лучше сразу. Проверить придется весь гардероб, а не только испорченную вещь.

"Одежду необходимо постирать, обработать или отдать в химчистку с учетом состава ткани, а шкаф тщательно очистить, уделяя особое внимание полкам, углам, щелям и пространству рядом с ним", – рассказала специалист.

Если насекомые успели основательно обосноваться в шкафу, без помощи специалистов по дезинсекции уже не обойтись. Впрочем, до этого лучше не доводить. Регулярная уборка, правильное хранение и простая привычка время от времени заглядывать в шкаф обходятся гораздо дешевле, чем покупка нового кашемирового свитера взамен того, который личинки уже успели попробовать на вкус.