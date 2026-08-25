Популярная диета может ослабить иммунитет: предупреждение врача

Гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил о возможных рисках монодиет – популярного режима питания, при котором в течение нескольких дней или недель человек употребляет только один продукт, сообщает Zakon.kz.

По словам врача, пишет издание "Радио 1", научные данные не подтверждают эффективность монодиет для устойчивого снижения веса или восстановления работы желудочно-кишечного тракта.

При таком питании организм может недополучать важные витамины, минералы и другие питательные вещества, поскольку ни один продукт не способен полностью покрыть его потребности.

Кроме того, отказ от разнообразного рациона может негативно повлиять на микрофлору кишечника, вызвать проблемы с пищеварением и ослабить иммунную систему.

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