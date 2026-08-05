Самые главные мифы о пользе воды развенчал врач

Российский врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил, что популярные представления об обильном питье часто оказываются опасными заблуждениями. По его словам, универсальной нормы ежедневного потребления воды не существует, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru доктор развенчал сразу четыре самых устойчивых мифа, связанных с водным режимом.

Миф №1 – 2 литра в день

Убеждение о необходимости пить ровно 2 литра в день, как отметил Сергей Вялов, не имеет под собой научной базы.

Потребность организма в жидкости строго индивидуальна и зависит от массы тела, климата, физической активности и рациона.

Миф №2 – Чем больше воды, тем лучше

По словам врача, не менее опасно и противоположное заблуждение, что чем больше воды, тем лучше.

Вялов предупредил, что от избыточного потребления жидкости можно даже умереть, так как чрезмерное питье разбавляет натрий в крови, что нарушает работу мозга и сердца.

Он напомнил о клиническом случае, когда пациентка устроила "водяную чистку" и в результате получила эпилептический припадок.

Миф №3 – Водное голодание для очищения организма

Не подтверждается и миф о пользе водного голодания для очищения организма.

Гастроэнтеролог, ссылаясь на данные журнала Molecular Metabolism, отметил, что у 20 добровольцев после почти десяти дней такого режима повысились С-реактивный белок и другие маркеры воспаления, что свидетельствует о сильном стрессе для организма.

Миф №4 – Универсальная целительная сила воды

При этом не доказана и универсальная целительная сила воды.

Ее влияние на головную боль оценивается как противоречивое, на уровень сахара эффекта не выявлено, а добавление полутора литров жидкости в день не улучшает качество жизни.

Тем не менее, как считает Вялов, адекватный питьевой режим имеет доказанную пользу. Наиболее весомые научные данные подтверждают эффективность воды для профилактики повторного образования камней в почках, а употребление половины литра перед едой способствует снижению веса примерно на килограмм за 12 недель.

Специалист посоветовал ориентироваться на чувство жажды, а не на расписание. Индикатором нормы служит светло-соломенный цвет мочи, тогда как темный оттенок указывает на дефицит жидкости. Что касается безопасного суточного диапазона, то для здоровых людей он составляет до 3 литров.

"Вода – не лекарство и не яд. Природа задумала жажду как надежный ориентир", – заключил Сергей Вялов.

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