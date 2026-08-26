Три знака зодиака выйдут из затяжного кризиса в конце августа

В конце августа 2026 года для трех знаков зодиака наступит период эмоционального перелома. Лунный цикл в Водолее поможет им избавиться от груза проблем, которые долгое время мешали спокойно жить и двигаться вперед, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, после затяжного периода напряжения наконец появится ощущение облегчения. Не все сразу поймут, что именно ждет их дальше, однако одно станет очевидным: прежний этап постепенно завершится. То, что еще недавно казалось бесконечной борьбой, начнет терять власть над этими людьми. Вселенная словно даст им возможность остановиться, выдохнуть и выбрать новое направление.

Рыбы

Рыбы привыкли глубоко переживать происходящее и долго возвращаться мыслями к ситуациям, которые причинили им боль. Из-за этого им бывает сложно признать простую вещь: страдания не должны становиться постоянной частью их жизни. Однако влияние Луны в Водолее поможет представителям знака посмотреть на прошлое иначе.

25 августа Рыбы поймут, что продолжать держаться за тяжелый период больше нет необходимости. Они уже сделали достаточно, чтобы пройти через испытания, и теперь смогут позволить себе отпустить пережитое. Постепенно появится желание вернуть в жизнь легкость, искренность и радость.

Представители знака наконец осознают: их чувствительность не делает их слабее. Напротив, именно способность оставаться собой после сложных событий станет их главным преимуществом.

Стрелец

Стрельцы выйдут из затяжного периода испытаний благодаря важному внутреннему осознанию. Они поймут, что далеко не каждую ситуацию необходимо продолжать исправлять или спасать. Иногда лучший выход – вовремя отойти в сторону и перестать тратить силы на то, что давно перестало приносить пользу.

Луна в Водолее поможет Стрельцам окончательно дистанцироваться от источника своих переживаний. Причем на этот раз речь пойдет не о временной паузе: представители знака почувствуют, что действительно готовы не возвращаться туда, где им было плохо.

Освободившееся пространство они смогут направить на новые цели и впечатления. Вместе с этим вернется привычный оптимизм Стрельцов, а будущее снова покажется гораздо интереснее прошлого.

Рак

Раки окажутся перед выбором: продолжать жить в привычных обстоятельствах или наконец решиться изменить ситуацию. Долгое время представители знака могли убеждать себя, что другого варианта нет. Однако 25 августа они увидят возможность начать все с чистого листа.

Луна в Водолее подтолкнет Раков перестать терпеть то, что постоянно вызывает тревогу и внутреннее напряжение. Они поймут, что никто другой не сможет принять за них решение и изменить их жизнь. Первый шаг придется сделать самостоятельно.

Это потребует определенной смелости, но именно смена курса позволит оставить тяжелый период позади. Ракам важно перестать цепляться за привычное только потому, что оно знакомо. Иногда движение вперед начинается с отказа от того, что давно перестало приносить ощущение безопасности.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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