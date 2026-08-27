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Советы

Полнолуние принесет удачу трем знакам зодиака: кто в списке счастливчиков

Знаки зодиака, гороскоп, советы, астрологи , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 18:33 Фото: pixabay
Полнолуние, пик которого придется на грядущее 28 августа, принесет с собой мощный импульс для представителей трех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Водолей

Водолей – главный фаворит полнолуния, поэтому воздушному знаку наконец воздастся за все приложенные усилия. Сейчас отличный момент для презентации своих идей и проектов, запуска важных инициатив. Впрочем, наибольший успех ожидает вас на поприще перспективных знакомств и укрепления авторитета, пишет "Телеграф".

Лев

Самолюбивый огненный знак плотно займется партнерскими связями в работе и личной жизни, в результате чего получит перспективные предложения о сотрудничестве и сможет с легкостью решить поставленные задачи. Если планировали подписание контрактов или надеялись на поддержку покровителей, скорее всего, вам улыбнется фортуна.

Телец

Обратите внимание на карьеру – именно там вас ждет триумф. Вас могут повысить в должности, премировать или попросту выразить благодарность за труд. Рассчитывайте на решение финансовых вопросов, признание в профессии и даже выход на новый уровень дохода.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее мы перечислили три знака зодиака, которые выйдут из затяжного кризиса в конце августа.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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