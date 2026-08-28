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Бесконтрольный шопинг оказался симптомом серьезного заболевания

покупки в интернете, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 18:35 Фото: magnific
Бывшие коллеги и родные британской медсестры Андреа долгое время списывали её странное поведение на гормональные сбои и менопаузу. Однако за резкой забывчивостью и бесконтрольными онлайн-покупками скрывался гораздо более опасный диагноз, сообщает Zakon.kz.

В Великобритании медсестре по имени Андреа диагностировали болезнь Альцгеймера. Историю ее болезни рассказала дочь Эмили, а затем опубликовало издание Mirror.

По словам Эмили, первые тревожные звонки появились, когда женщина начала забывать имена, названия мест и цифры. В 2024 году ее состояние заметно ухудшилось: Андреа стала отправлять родственникам странные, практически бессвязные сообщения, перестала ориентироваться в пространстве и начала бесконтрольно скупать вещи в интернете.

При этом покупки становились все более странными: она могла заказать несколько одинаковых товаров или одежду совершенно случайных размеров.

В ноябре 2024 года Эмили отвела мать в клинику для женщин в менопаузе, полагая, что происходящее связано с гормональными изменениями. Однако даже после курса лечения память Андреа продолжила ухудшаться.

После этого врачи направили британку на полное МРТ головного мозга. Обследование показало прогрессирующую атрофию. В июле 2025 года Андреа поставили окончательный диагноз – болезнь Альцгеймера.

Из-за стремительного ухудшения когнитивных способностей женщине пришлось переехать в специализированный дом престарелых. Сейчас она все еще узнает самых близких родственников, однако практически потеряла способность говорить.

Ранее мы сообщали, что ученые раскрыли секретную пользу привычных овощей.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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