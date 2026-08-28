Бесконтрольный шопинг оказался симптомом серьезного заболевания
В Великобритании медсестре по имени Андреа диагностировали болезнь Альцгеймера. Историю ее болезни рассказала дочь Эмили, а затем опубликовало издание Mirror.
По словам Эмили, первые тревожные звонки появились, когда женщина начала забывать имена, названия мест и цифры. В 2024 году ее состояние заметно ухудшилось: Андреа стала отправлять родственникам странные, практически бессвязные сообщения, перестала ориентироваться в пространстве и начала бесконтрольно скупать вещи в интернете.
При этом покупки становились все более странными: она могла заказать несколько одинаковых товаров или одежду совершенно случайных размеров.
В ноябре 2024 года Эмили отвела мать в клинику для женщин в менопаузе, полагая, что происходящее связано с гормональными изменениями. Однако даже после курса лечения память Андреа продолжила ухудшаться.
После этого врачи направили британку на полное МРТ головного мозга. Обследование показало прогрессирующую атрофию. В июле 2025 года Андреа поставили окончательный диагноз – болезнь Альцгеймера.
Из-за стремительного ухудшения когнитивных способностей женщине пришлось переехать в специализированный дом престарелых. Сейчас она все еще узнает самых близких родственников, однако практически потеряла способность говорить.
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