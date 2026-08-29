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Названы симптомы, которые могут сигнализировать об инфаркте

симптомы инфаркта, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 13:59 Фото: magnific
Инфаркт миокарда не всегда развивается внезапно, в некоторых случаях тревожные симптомы могут появиться за несколько дней до сердечной катастрофы, сообщает Zakon.kz.

Об этом кардиолог Анастасия Слизова рассказала "Ленте.ру". Одним из возможных признаков врач назвала внезапное снижение переносимости привычных физических нагрузок. Например, если человек без проблем проходил несколько километров, но неожиданно стал испытывать одышку, слабость или дискомфорт в груди уже после небольшой прогулки, это может быть поводом обратиться к врачу и пройти обследование.

"Нередко за несколько дней до инфаркта появляются необычная усталость, чувство разбитости, снижение работоспособности. Особенно часто такие симптомы встречаются у женщин и пожилых людей", – отметила Слизова.

По словам кардиолога, также насторожить должны приступы одышки без очевидной причины, учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца, холодный липкий пот, внезапная слабость или головокружение.

Специалист рекомендует не игнорировать появление необычных симптомов, особенно если они возникают внезапно или усиливаются. При выраженной боли или дискомфорте в груди, затрудненном дыхании, холодном поте, сильной слабости или других острых симптомах необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Ранее мы сообщали, что пищевой технолог назвала ошибки при мытье овощей и фруктов.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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