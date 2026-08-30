#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+30°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+30°
$
464.77
541.36
5.41
Советы

Обычные таблетки от холестерина могут защитить мозг от деменции – исследование

мужчина, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 13:11 Фото: magnific
Прием статинов может быть связан со снижением риска развития деменции, причем более раннее начало терапии показало лучшие результаты. К такому выводу пришли ученые по итогам 15-летнего исследования, сообщает Zakon.kz.

Исследователи изучили данные 132 585 жителей Дании с диабетом 2 типа, за состоянием которых наблюдали с 2006 по 2021 год. За этот период деменция развилась у 2,7% участников.

У людей, начавших принимать статины на более раннем этапе, относительный риск развития деменции в течение 10 лет оказался на 15% ниже по сравнению с теми, кто не начинал такую терапию. При более позднем начале приема снижение риска составило 10%. Схожие результаты получили среди мужчин и женщин, пишет The Guardian.

Результаты представили на конгрессе Европейского общества кардиологии в Мюнхене и опубликовали в научном журнале The Lancet Regional Health – Europe.

Статины снижают уровень "плохого" холестерина – липопротеинов низкой плотности. Ученые предполагают, что таким образом препараты могут защищать не только сердце и сосуды, но и мозг. Высокий уровень холестерина способствует развитию атеросклероза и нарушениям кровоснабжения головного мозга, которые, в свою очередь, могут повышать риск деменции.

При этом специалисты подчеркивают, что исследование было наблюдательным. Оно выявило связь между приемом статинов и меньшим риском деменции, но не доказывает, что именно препараты стали причиной его снижения.

По прогнозам, к 2050 году число людей с деменцией в мире может приблизиться к 153 миллионам. Предыдущие исследования показывали, что воздействие на изменяемые факторы риска в течение жизни потенциально способно предотвратить или отсрочить до 45% случаев заболевания.

Состояние шейных лимфатических узлов напрямую влияет на скорость старения головного мозга и риски развития возрастных заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Южной Каролины.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
кофе, чай, здоровье, ученные
00:08, 19 марта 2026
Ученые выяснили, что кофе и чай могут защищать мозг от старения
пожилой мужчина
10:38, 10 мая 2026
Причины деменции могут скрываться еще в детстве – исследование
языки
10:18, 06 июля 2026
Изучение второго языка может замедлить старение мозга – исследование
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мария Бровкова на дистанции
13:46, Сегодня
Мария Бровкова оказалась в ТОП-5 чемпионата мира по гребле в Польше​
Кажыбаев показывает эмоции после победы
13:27, Сегодня
Ерасыл Кажыбаев проиграл в дебютной схватке на Grand Slam в Лозане
Ринат Алюетов на тренерском месте
13:06, Сегодня
Ринат Алюетов остался очень доволен победой "Окжетпеса" над "Кайсаром" в КПЛ
Маседо на поле в Шымкенте
12:20, Сегодня
Форвард "Ордабасы" Эвертон Маседо высказался о победе над "Кызылжаром" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: