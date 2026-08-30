Обычные таблетки от холестерина могут защитить мозг от деменции – исследование

Прием статинов может быть связан со снижением риска развития деменции, причем более раннее начало терапии показало лучшие результаты. К такому выводу пришли ученые по итогам 15-летнего исследования, сообщает Zakon.kz.

Исследователи изучили данные 132 585 жителей Дании с диабетом 2 типа, за состоянием которых наблюдали с 2006 по 2021 год. За этот период деменция развилась у 2,7% участников.

У людей, начавших принимать статины на более раннем этапе, относительный риск развития деменции в течение 10 лет оказался на 15% ниже по сравнению с теми, кто не начинал такую терапию. При более позднем начале приема снижение риска составило 10%. Схожие результаты получили среди мужчин и женщин, пишет The Guardian.

Результаты представили на конгрессе Европейского общества кардиологии в Мюнхене и опубликовали в научном журнале The Lancet Regional Health – Europe.

Статины снижают уровень "плохого" холестерина – липопротеинов низкой плотности. Ученые предполагают, что таким образом препараты могут защищать не только сердце и сосуды, но и мозг. Высокий уровень холестерина способствует развитию атеросклероза и нарушениям кровоснабжения головного мозга, которые, в свою очередь, могут повышать риск деменции.

При этом специалисты подчеркивают, что исследование было наблюдательным. Оно выявило связь между приемом статинов и меньшим риском деменции, но не доказывает, что именно препараты стали причиной его снижения.

По прогнозам, к 2050 году число людей с деменцией в мире может приблизиться к 153 миллионам. Предыдущие исследования показывали, что воздействие на изменяемые факторы риска в течение жизни потенциально способно предотвратить или отсрочить до 45% случаев заболевания.

Состояние шейных лимфатических узлов напрямую влияет на скорость старения головного мозга и риски развития возрастных заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Южной Каролины.

