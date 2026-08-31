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Секрет качественного сна: простая стратегия питания от эксперта

секрет идеального сна, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 01:54 Фото: magnific.com
Диетолог Эрин Палински-Уэйд предупредила о том, что частые ночные пробуждения не всегда связаны с бессонницей – причиной могут быть обычные колебания уровня сахара в крови, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Fox News она посоветовала совмещать в рационе нежирный белок, медленные углеводы и полезные жиры, чтобы поддерживать стабильный уровень глюкозы и обеспечить организму полноценный отдых.

Что помогает улучшить сон:

  • Терпкий вишневый сок: Содержит высокий уровень природного мелатонина и соединения, усиливающие его действие. Диетолог советует при бессоннице выпивать 120-180 мл 100% сока или съедать около четверти стакана сушеной вишни.
  • Антиоксиданты и полезные жиры: Орехи, семена, оливковое масло и авокадо снижают уровень воспаления в организме, что помогает быстрее расслабиться и погрузиться в сон.

Что мешает высыпаться:

  • Кофеин во второй половине дня: Употребление кофеина во второй половине дня препятствует глубокой фазе сна. Эксперт рекомендует прекращать прием стимулирующих напитков за 10 часов до сна.
  • Превышение нормы кофеина: Безопасный порог составляет до 300 мг кофеина в день (около трех стандартных чашек кофе). Более высокие дозы провоцируют выброс гормонов стресса – кортизола и адреналина, вызывая воспалительные процессы и нарушая ночной отдых.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, почему после сна нет сил и трудно сосредоточиться.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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