Что посмотреть: пять смешных фильмов про соседский конфликт, который перерастает в абсурд

Соседи – особая категория людей. Иногда обычный спор между ними может перерасти в настоящую войну, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из пяти фильмов, где соседский конфликт из-за ерунды разрастается так, что уже не понятно, кто первый его начал и зачем.

Соседи. На тропе войны (2014)

Мак и Келли только что стали родителями и переехали в спокойный дом. Мечтают о тишине и нормальном сне. А рядом вдруг поселяется студенческое братство. Сборища до утра, громкая музыка, толпы людей – и все это прямо за забором. Сначала пытаются договориться, потом уже отвечают той же монетой. Начинается война шуток, розыгрышей и мелких пакостей. Фильм показывает, как взрослые люди вдруг начинают вести себя как подростки, только потому что рядом живут другие подростки.

Соседи (1981)

Эрл живет спокойной жизнью в пригороде. Все по расписанию, никаких сюрпризов. И вдруг в соседний дом въезжает странная пара. Они сразу влезают в жизнь Эрла, берут его вещи, устраивают хаос. Он пытается сохранить лицо, но ситуация выходит из-под контроля. Джон Белуши здесь играет сдержанного, почти зажатого человека.

Добро пожаловать в Лэйквью! (2008)

Молодая пара переезжает в красивый дом в пригороде Лос-Анджелеса. Бассейн, тишина, все как надо. Только сосед – полицейский, который сразу дает понять, что ему не нравится их межрасовый брак. Начинается с мелких замечаний, потом уже открытое давление. Он следит, вмешивается, устраивает проверки. Пара сначала пытается игнорировать, потом сопротивляется.

Предместье (1989)

Рэй живет в тихом пригороде, где все знают друг друга, и вдруг появляются новые соседи. Странные люди, которые почти не выходят на улицу, выносят мусор по ночам, а из подвала доносятся какие-то звуки. Рэй сначала просто наблюдает, потом начинает подозревать неладное. Его друзья-соседи подливают масла в огонь, и вот уже вся улица втягивается в эту паранойю.

Дюплекс (2003)

Молодая пара покупает квартиру мечты – двухэтажную, с отдельным входом, в нормальном районе. Все бы хорошо, только наверху живет старушка, которая не собирается никуда съезжать. Она оказывается крепкой, шумной и очень живучей. Громкий телевизор, странные привычки, постоянные просьбы о помощи – и жизнь молодых превращается в ад.

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