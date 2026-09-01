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Советы

Как формируется кредитная история и кто видит ваши долги: памятка для казахстанцев

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 12:58 Фото: pexels
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана во вторник, 1 сентября 2026 года, выступило с интересным и полезным напоминанием о том, что такое кредитная история и как она формируется, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве подсказывают, что при рассмотрении заявок на получение кредита банки и микрофинансовые организации оценивают платежеспособность заемщика и уровень кредитного риска.

Одним из ключевых источников такой оценки является кредитная история гражданина, на основе которой также формируется персональный кредитный рейтинг (ПКР).

Известно, что сведения о кредитной истории и персональном кредитном рейтинге аккумулируются в кредитных бюро.

Стоит запомнить, что в Казахстане действуют два кредитных бюро – АО "Государственное кредитное бюро" (ГКБ) и ТОО "Первое кредитное бюро" (ПКБ). В них содержится информация о кредитах, задолженностях, просрочках и иных финансовых обязательствах граждан.

ГКБ является дочерней организацией Национального банка Казахстана. В соответствии с законодательством банки второго уровня, микрофинансовые организации, ломбарды, коллекторские агентства, операторы связи, коммунальные службы и другие организации, являющиеся поставщиками информации, обязаны передавать сведения в ГКБ.

ПКБ является частной коммерческой организацией, при этом предоставление информации в ПКБ осуществляется на добровольной основе.

Как формируется кредитная история

Кредитная история – это информация о ваших кредитах и займах. В ней отражается, какие кредиты вы брали, сколько должны, вовремя ли вносили платежи и были ли у вас просрочки.

Кредитную историю формирует кредитное бюро на основании информации, которую ему передают банки, микрофинансовые организации, организации, предоставляющие товары и услуги в кредит или с отсрочкой платежа, коллекторские агентства, государственные органы и другие организации, предусмотренные законом.

Эти организации обязаны передавать в кредитное бюро достоверную и актуальную информацию о своих клиентах.

Кто может получить доступ к кредитной истории

Кредитная история является конфиденциальной информацией. Получить кредитный отчет может сам гражданин, а также организации, которым закон разрешает получать такую информацию.

Например, кредитный отчет могут получить банки, микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные товарищества и другие организации, предусмотренные законом, как правило, с согласия самого гражданина (п.п. 2 п. 1 статьи 17 "Закона о кредитных бюро").

Кредитное бюро обязано защищать кредитную историю и не раскрывать содержащуюся в ней информацию посторонним лицам.

"В отдельных случаях информация может передаваться в кредитные бюро других стран или поступать от них, если между уполномоченными органами соответствующих государств заключено соглашение об обмене информацией (п. 4 статьи 25 "Закона о кредитных бюро")".Пресс-служба АРРФР

Как долго хранится кредитная история

Кредитная история хранится в кредитном бюро пять лет с даты получения последней информации о гражданине.

Важно: эти пять лет отсчитываются не с даты получения кредита, а с даты, когда кредитное бюро получило последнюю информацию о заемщике.

Например, если вы полностью погасили кредит и банк передал в кредитное бюро информацию о его погашении, срок хранения кредитной истории будет исчисляться с даты получения кредитным бюро этой информации.

"Поэтому сведения о ранее полученных кредитах, в том числе о том, погашались они вовремя или с просрочкой, могут сохраняться в кредитной истории в течение пяти лет после поступления последней информации".Пресс-служба АРРФР

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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