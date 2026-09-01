Главные запреты на 2 сентября: что нельзя делать, чтобы не навлечь одиночество и безденежье

2 сентября в народе праздновали Самойлов день, когда чествовали мужчин-кормильцев и собирали урожай свеклы, сообщает Zakon.kz.

Пророка Самуила, чье имя переводится как "услышанный Богом", в народе почитали как покровителя отцов и кормильцев: женщины в этот день старались окружить мужчин заботой, дарили им новую рубаху и накрывали праздничный стол.

Второе название дня – Свекольница. В это время заканчивали сбор урожая корнеплодов: свеклы, моркови, репы. Существовало поверье, что девушки, которые 2 сентября выдергивают свеклу и низко кланяются грядке, получают от земли силу и здоровье. А еще считалось, что если незамужняя девушка в этот день собирает свеклу, то скоро сыграет свадьбу, пишет URA.RU.

Также в начале сентября в лесах появлялись первые осенние опята. Дети и подростки отправлялись за грибами, а хозяйки жарили картошку с грибами – это было традиционным блюдом Самойлова дня.

Что нельзя делать 2 сентября

С этим днем связано множество строгих запретов, нарушение которых могло навлечь беду:

Нельзя ссориться с мужчинами, особенно с мужем. Считалось, что конфликт, начавшийся в этот день, затянется надолго и может привести к расставанию.

Нельзя обманывать мужчин и распространять о них сплетни. Той, кто нарушит это правило, сулили одиночество и болезни.

Нельзя стричь волосы и ногти. Считалось, что вместе с ними можно "укоротить" собственную удачу и благополучие.

Нельзя оставлять маленьких детей без присмотра. Верили, что нечистая сила может испугать младенца.

Нельзя ремонтировать или ставить новый забор. По поверьям, это может привлечь к дому воров.

Нельзя заводить случайные знакомства. Новый человек, встреченный в этот день, мог принести в жизнь лишние хлопоты.

Нельзя начинать строительство – к неудачам.

Нельзя выбрасывать остатки пищи – к безденежью.

Мужчинам нельзя оставаться в одиночестве. Хозяину дома полезно быть рядом с родными и принимать их внимание.

Что можно делать 2 сентября

Устраивать застолье для мужчин, дарить им подарки и чистую одежду.

Собирать урожай свеклы и моркови – к крепкому здоровью.

Ходить в лес за опятами и делать заготовки на зиму.

Девушкам – мечтать о замужестве и ухаживать за собой.

Дарить матери мужа угощение.

Народные приметы погоды

По погоде 2 сентября судили о том, какими будут осень и зима:

Журавли летят высоко и неспешно – осень будет долгой и теплой.

Журавли формируют клинья и летят на юг – зима наступит рано и будет суровой.

Облака высоко над землей – к ясной и хорошей погоде.

Облака низко – к дождям и сырости.

Много мышей – зима ожидается холодной.

Дождь 2 сентября – к затяжной сырой осени.

Северный ветер – к холодной зиме.

Южный ветер – к мягкой и снежной зиме.

Свой прогноз на первый месяц осени в Казахстане дали и специалисты. Почитать можно здесь.