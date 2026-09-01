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Главные запреты на 2 сентября: что нельзя делать, чтобы не навлечь одиночество и безденежье

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний лес, осенний парк, парк осенью, лес осенью, роща Баума, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 15:45 Фото: Zakon.kz
2 сентября в народе праздновали Самойлов день, когда чествовали мужчин-кормильцев и собирали урожай свеклы, сообщает Zakon.kz.

Пророка Самуила, чье имя переводится как "услышанный Богом", в народе почитали как покровителя отцов и кормильцев: женщины в этот день старались окружить мужчин заботой, дарили им новую рубаху и накрывали праздничный стол.

Второе название дня – Свекольница. В это время заканчивали сбор урожая корнеплодов: свеклы, моркови, репы. Существовало поверье, что девушки, которые 2 сентября выдергивают свеклу и низко кланяются грядке, получают от земли силу и здоровье. А еще считалось, что если незамужняя девушка в этот день собирает свеклу, то скоро сыграет свадьбу, пишет URA.RU.

Также в начале сентября в лесах появлялись первые осенние опята. Дети и подростки отправлялись за грибами, а хозяйки жарили картошку с грибами – это было традиционным блюдом Самойлова дня.

Что нельзя делать 2 сентября

С этим днем связано множество строгих запретов, нарушение которых могло навлечь беду:

  • Нельзя ссориться с мужчинами, особенно с мужем. Считалось, что конфликт, начавшийся в этот день, затянется надолго и может привести к расставанию.
  • Нельзя обманывать мужчин и распространять о них сплетни. Той, кто нарушит это правило, сулили одиночество и болезни.
  • Нельзя стричь волосы и ногти. Считалось, что вместе с ними можно "укоротить" собственную удачу и благополучие.
  • Нельзя оставлять маленьких детей без присмотра. Верили, что нечистая сила может испугать младенца.
  • Нельзя ремонтировать или ставить новый забор. По поверьям, это может привлечь к дому воров.
  • Нельзя заводить случайные знакомства. Новый человек, встреченный в этот день, мог принести в жизнь лишние хлопоты.
  • Нельзя начинать строительство – к неудачам.
  • Нельзя выбрасывать остатки пищи – к безденежью.
  • Мужчинам нельзя оставаться в одиночестве. Хозяину дома полезно быть рядом с родными и принимать их внимание.

Что можно делать 2 сентября

  • Устраивать застолье для мужчин, дарить им подарки и чистую одежду.
  • Собирать урожай свеклы и моркови – к крепкому здоровью.
  • Ходить в лес за опятами и делать заготовки на зиму.
  • Девушкам – мечтать о замужестве и ухаживать за собой.
  • Дарить матери мужа угощение.

Народные приметы погоды

По погоде 2 сентября судили о том, какими будут осень и зима:

  • Журавли летят высоко и неспешно – осень будет долгой и теплой.
  • Журавли формируют клинья и летят на юг – зима наступит рано и будет суровой.
  • Облака высоко над землей – к ясной и хорошей погоде.
  • Облака низко – к дождям и сырости.
  • Много мышей – зима ожидается холодной.
  • Дождь 2 сентября – к затяжной сырой осени.
  • Северный ветер – к холодной зиме.
  • Южный ветер – к мягкой и снежной зиме.

Свой прогноз на первый месяц осени в Казахстане дали и специалисты. Почитать можно здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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