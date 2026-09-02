Казахстанцам назвали скрытые риски при покупке машины или квартиры: как их избежать

Такие крупные покупки, как квартиры или или машины, несут определенные риски, которые могут привести к потере и имущества, и денег. Как этого избежать, рассказал заместитель президента РОО "Национальная лига потребителей Казахстана" Василий Романовский, сообщает Zakon.kz.

Недвижимость и автомобиль относятся к самым дорогостоящим приобретениям для большинства казахстанцев, поэтому даже небольшая невнимательность при оформлении сделки может обернуться серьезными финансовыми потерями. Но, по словам Василия Романовского, значительную часть рисков можно снизить еще до подписания договора.

При покупке квартиры необходимо проверить:

документы на право собственности;

площадь и планировку объекта;

наличие залога;

ареста;

запрета на продажу и других ограничений.

Кроме того, важно заранее выяснить, имеются ли задолженности, связанные с недвижимостью. Все существенные характеристики квартиры необходимо прописывать непосредственно в договоре: адрес, площадь, стоимость, состояние жилья, сроки его передачи, комплектацию, а также обязательства продавца по погашению задолженности, возникшей до передачи недвижимости новому владельцу.

"В практике Лиги встречаются ситуации, когда человеку показывают одну квартиру или одну планировку, а в договоре указаны другие характеристики. Поэтому ориентироваться только на слова продавца или рекламные материалы нельзя – сведения необходимо сверять с документами. Все существенные обещания продавца должны быть отражены в договоре. Если их там нет, впоследствии доказать свою правоту будет значительно сложнее", – отметил на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы Василий Романовский.

Особую осторожность специалисты советуют проявлять при покупке жилья в строящемся доме. Среди основных рисков:

задержка или остановка строительства;

банкротство застройщика;

изменение площади, отделки или других заявленных характеристик квартиры.

Одним из наиболее рискованных вариантов в практике Лиги называют передачу денег по непонятным договорам бронирования или предварительным соглашениям. До внесения средств покупателю необходимо проверить самого застройщика, документы на объект и условия сделки. При этом обещания менеджеров – например, по срокам сдачи, отделке или комплектации – также должны быть зафиксированы письменно.

Если проблемы обнаружились уже после покупки квартиры, специалисты рекомендуют прежде всего собрать подтверждающие документы. Это могут быть сведения об обременениях, задолженности, показания счетчиков, документы о состоянии жилья на момент передачи и другие доказательства. После этого продавцу направляется письменная претензия с конкретным требованием – устранить нарушение, погасить долг, возместить убытки либо расторгнуть договор. Согласно статье 42-4 Закона "О защите прав потребителей", при несогласии с требованиями продавец должен предоставить мотивированный письменный ответ в течение десяти календарных дней.

Не меньше нюансов возникает и при покупке автомобиля в салоне. Перед подписанием акта приема-передачи покупателю рекомендуют сверить VIN, проверить кузов, пробег, заявленную комплектацию, документы и наличие внешних повреждений. Если недостатки обнаружены сразу, их необходимо письменно зафиксировать в акте.

При выявлении производственного дефекта после покупки важно не ограничиваться устным обращением к дилеру. Продавцу следует направить письменную претензию с указанием марки автомобиля, VIN, пробега, даты обнаружения неисправности, ее описания и конкретного требования покупателя.

"Автомобиль необходимо передавать в сервис только по заказ-наряду или акту, в котором зафиксирована именно та неисправность, на которую жалуется владелец. Нужно сохранять договор, сервисную книжку, результаты диагностики, фотографии и всю переписку с продавцом. При дальнейшем споре именно эти документы могут стать доказательством того, когда возникла неисправность и как дилер реагировал на обращения покупателя. Поэтому документальная фиксация здесь имеет решающее значение", – подчеркнул спикер.

Закон предусматривает несколько вариантов защиты покупателя автомобиля ненадлежащего качества: бесплатное устранение недостатков, уменьшение стоимости, компенсацию расходов на ремонт, а в установленных законом случаях – замену машины или возврат денег.

Для технически сложного товара, к которому относится автомобиль, возможность замены или возврата средств связана, в частности, с наличием существенного недостатка. На него могут указывать повторяющиеся поломки, длительный ремонт, невозможность пользоваться автомобилем и другие обстоятельства. По словам Василия Романовского, при существенном недостатке возврат денег по закону должен быть произведен в течение трех рабочих дней, а замена автомобиля – в течение 30 рабочих дней.

Отдельные правила действуют при покупке подержанного автомобиля у частного лица. Если продавец является обычным гражданином и не занимается предпринимательской торговлей автомобилями, нормы Закона "О защите прав потребителей", как правило, на такую сделку не распространяются.

Именно поэтому главной защитой покупателя становится тщательная проверка машины до передачи денег. Необходимо проверить VIN, историю регистрации, наличие залога, арестов и иных ограничений, сведения о ДТП и пробеге, а также провести независимую диагностику в сервисе, который выбрал сам покупатель. В договоре желательно зафиксировать реальный пробег, известное техническое состояние автомобиля, имеющиеся недостатки, стоимость и отсутствие прав третьих лиц.

"Если после покупки подержанного автомобиля обнаружился скрытый дефект, покупателю придется доказать, что неисправность существовала еще до заключения сделки и продавец о ней не сообщил. В таких спорах могут использоваться результаты диагностики, экспертные заключения, заказ-наряды и переписка с продавцом. Поэтому проверять автомобиль лучше до оплаты, причем в сервисе, который выбирает сам покупатель. Чем подробнее оформлена сделка, тем больше возможностей впоследствии защитить свои интересы", – пояснил Василий Романовский.

По словам Василия Романовского, законодательство предоставляет потребителю достаточно широкий набор механизмов защиты, однако их эффективность во многом зависит от действий самого покупателя. Письменный договор, сохраненные документы, своевременно направленная претензия и фиксация всех обстоятельств сделки значительно повышают шансы защитить свои права.

Отстоять свои права можно не только при неудачной крупной покупке. Казахстанец, например, добился компенсации с цветочного магазина после доставки некачественного букета.