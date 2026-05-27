Спорт

Бежал сквозь боль: 80-летний казахстанец сотворил невероятное на марафоне в ЮАР

Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 14:26
80-летний казахстанский марафонец покорил Кейптаун, несмотря на травму. Салтаната Туйтебаева, вернувшегося с международных соревнований в ЮАР, торжественно встретили в столичном аэропорту, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК. По данным ведомства, несмотря на полученную во время забега травму, столичный атлет успешно преодолел полную марафонскую дистанцию в 42,2 километра, продемонстрировав железную выносливость и преданность спорту.

"Салтанат Туйтебаев – яркий представитель активного образа жизни и человек, вносящий значительный вклад в развитие массового спорта", – рассказали в ведомстве.

К слову, это далеко не первый триумф аксакала: в 2025 году наш соотечественник стал чемпионом Нью-Йоркского марафона в возрастной категории 80-89 лет, преодолев дистанцию за 4 часа 45 минут, а в 2021 году завоевал "серебро" в категории 75-79 лет.

Ранее сообщалось, что казахстанец пробежал 270 км по пустыне Сахара.

