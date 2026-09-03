Что посмотреть: восемь завораживающих сериалов, которые выйдут в сентябре 2026-го

Когда летние премьеры сериалов уже прогремели, на смену им приходят осенние новинки кинематографа, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT сделало подборку из восьми сериалов, которые выйдут в сентябре 2026-го: новые жанры, новые сюжеты и герои.

"Трудно быть богом"

Дата выхода: 3 сентября

События разворачиваются в королевстве Аранкар. Сюда направили агента с планеты Земля, чтобы тот следил за жизнью аборигенов. Прибыв на место, Антон замаскировался под аристократа, чтобы без труда влиться в общество. В то же время в королевстве начинают происходить жуткие события: правитель решает уничтожить всех ученых, считая, что умные люди ни к чему.

"Джентльмены", 2 сезон

Дата выхода: 3 сентября

В продолжении Эдди и Сьюзи, чудом уцелевшие во время многочисленных передряг, наконец-то научились полагаться друг на друга. Доверие сформировалось после происшествия, чуть не стоившего мужчине жизни. Вырвавшись из оков подпольного мира, Эдди намеревается работать над собственной империей. Между мужчиной и женщиной возникают чувства, способные повлиять на создание бизнеса.

"Повесть о двух городах"

Дата выхода: 6 сентября

Люси Маннет, юная английская леди, жила спокойно и несколько отстраненно от социума, пока не узнала, что ее отец, числившийся погибшим, все еще может быть живым. Новость доставил Чарльз, эмигрант из Франции, которого тут же поместили под стражу, обвиняя в тяжком преступлении.

"Сделано в Корее", 2 сезон

Дата выхода: 9 сентября

Атмосферная нуарная драма, рассказывающая историю инициативного Пэк Ки Тэ, вернулась с продолжением. События второго сезона развернутся спустя десятилетие. Главный герой, лишенный власти, долго идет к цели, в итоге становясь важным лицом в южнокорейской разведке.

"Пропавшая"

Дата выхода: 9 сентября

Жизнь главного героя изменилась 11 лет назад. В один злосчастный день его маленькая дочь так и не вернулась домой. Поиски не дали никаких результатов: девочка исчезла бесследно, будто никогда не существовала. Покинув полицию, мужчина устроился на работу диспетчером, проживая максимально серую жизнь. Но однажды ему поступает странный звонок.

"Даже победитель лотереи ходит на работу"

Дата выхода: 10 сентября

Гон Ын Тэ считается образцовым работником. Он руководит отделом продаж в большой фирме, при этом ведет себя абсолютно неприметно и спокойно. Крупный выигрыш в лотерее стал для мужчины рядовым событием, которое он не освещал. Большая сумма денег, свалившаяся на голову, ничего не изменила в жизни героя, ведь он понимал, что этого мало, чтобы отказаться от своей работы и рутины.

"Другая любовь, но не ты"

Дата выхода: 12 сентября

Мелодрама, поднимающая извечный вопрос любви. Намгун Хо и Ли Ми До живут вместе целое десятилетие. Будучи друзьями детства, они испытывали сильные чувства друг к другу с раннего возраста, однако былая страсть давно поутихла. Кризис дошел до того, что теперь парочка решает, стоит ли организовывать свадьбу или стоит положить конец "прогоревшим" отношениям.

"Медленные лошади", 6 сезон

Дата выхода: 16 сентября

Бедовые разведчики возвращаются с новыми приключениями. В основу этого сезона легли сразу две книги – шестой и седьмой романы Мика Херрона. Герои, известные как отбросы, провалившие важные операции, пытаются оставаться на плаву, берясь за опасные задания, зачастую граничащие с безумием.

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