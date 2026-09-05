Что посмотреть: шесть захватывающих фильмов о поисках сокровищ на морском дне

Затонувший корабль – идеальное место для тайника. На суше клад может обнаружить почти каждый, а на морском дне он будет лежать столетиями, скрытый толщей воды и останками погибшего судна, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из шести фильмов об охоте за сокровищами с морскими погружениями, которые требуют сложной техники и готовности рисковать жизнью.

"Бездна" (1977)

Отдых на Бермудах неожиданно превращается для молодой пары в настоящее подводное расследование. Во время одного из погружений герои находят среди обломков старого судна необычный медальон, явно оказавшийся здесь не случайно. Попытка определить происхождение находки выводит их на след гораздо более ценного кораблекрушения. Под водой скрываются останки старинного судна, среди груза которого могут находиться драгоценности, пережившие несколько столетий на морском дне. Но неподалеку лежит другой затонувший корабль, чей груз имеет совсем иную ценность для местных преступников.

"Мокрое золото" (1984)

Обычная официантка случайно слышит историю пожилого моряка о корабле, который много лет назад затонул неподалеку от Ки-Уэста. По его словам, судно перевозило огромный запас золота, стоимость которого способна изменить жизнь любого нашедшего его человека. Вместо того чтобы забыть очередную морскую легенду, девушка начинает проверять детали. Она собирает небольшую команду и отправляется искать место катастрофы.

"Добро пожаловать в рай!" (2005)

Джаред проводит большую часть времени под водой и мечтает однажды найти затонувший корабль, который принесет ему не только деньги, но и известность. Возможность появляется, когда вместе с друзьями он исследует морское дно возле Багамских островов. Среди обломков обнаруживаются следы старого судна. Есть основания предполагать, что герои наткнулись на легендарный корабль, который мог перевозить значительный груз золота. Однако почти рядом лежит куда более современная находка – разбившийся самолет, полный наркотиков.

"Золото дураков" (2008)

Финн посвящает годы поискам легендарного испанского сокровища, известного как "Приданое королевы". Богатство исчезло в море вместе с галеоном, а многочисленные попытки обнаружить место кораблекрушения так и не дали окончательного результата. Очередная находка позволяет Финну значительно сузить район поисков. Для него это шанс доказать, что долгая одержимость кладом все-таки имела смысл, и одновременно возможность снова заинтересовать бывшую жену, давно уставшую от его приключений.

"Охотники за сокровищами" (2008)

В мире будущего привычная география почти исчезла: огромные пространства суши оказались скрыты под водой. Вместе с городами и поселениями на дне осталось множество ценностей, поэтому поиск затопленного прошлого превратился в отдельное ремесло. Группа искателей путешествует по этому новому морскому миру, исследуя руины и места, которые когда-то находились далеко от океана. Очередная экспедиция выводит команду на след особенно важного сокровища. Утраченное богатство способно повлиять на расстановку сил среди людей, переживших глобальную катастрофу.

"Черное море" (2014)

Бывший капитан подводной лодки Робинсон узнает о немецкой субмарине, которая могла затонуть в Черном море вместе с крупным запасом золота. Возможность добраться до груза кажется шансом начать жизнь заново и наконец получить компенсацию за годы тяжелой работы. Но глубина становится лишь одной из опасностей. Экипаж заперт внутри тесного металлического пространства, а каждый член команды заранее понимает, что итоговая доля зависит от количества людей, между которыми придется делить находку.

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