Всегда соглашаетесь с партнером? Почему это может навредить отношениям

Постоянные уступки ради спокойствия в паре не всегда укрепляют отношения. Иногда умение вовремя сказать "нет" помогает сохранить собственные границы и сделать общение с партнером более честным, сообщает Zakon.kz.

Психолог Марк Траверс назвал для портала "Доктор Питер" три причины, почему не стоит бояться отказывать близкому человеку.

Во-первых, отказ помогает сохранить контакт с собственными желаниями. Если человек постоянно соглашается с выбором партнера – от фильма на вечер до планов на выходные, – со временем его интересы могут отойти на второй план. Спокойно сказать, что предложенный вариант вам не подходит, нормально: отношения не требуют полного отказа от собственных потребностей.

Во-вторых, способность говорить "нет" делает согласие более искренним и значимым. Если человек всегда отвечает "да", партнеру становится сложнее понять, действительно ли он согласен или просто хочет избежать спора. Открытое выражение своей позиции снижает риск накопления недовольства, которое впоследствии может вылиться в серьезный конфликт.

В-третьих, личные границы создают ощущение эмоциональной безопасности. Партнерам необязательно постоянно быть вместе, иметь одинаковые интересы и соглашаться по всем вопросам. Важно также уметь вовремя остановить конфликт. Если эмоции мешают спокойно разговаривать, лучше предложить вернуться к обсуждению позже, чем продолжать ссору.

По словам психолога, умение отказывать не обязательно отдаляет партнеров. Напротив, четкие и понятные границы могут сделать отношения более предсказуемыми и комфортными.

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