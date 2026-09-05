Кардиолог назвала анализ, который рекомендуют сдать каждому

Инфаркт может случиться даже у человека, который не курит, следит за весом, занимается спортом и имеет нормальное давление и показатели холестерина. Одна из возможных причин – повышенный уровень липопротеина(а), или Lp(a), сообщает Zakon.kz.

Этот показатель связан с повышенным риском атеросклероза, инфаркта, инсульта и аортального стеноза. При этом в обычную липидограмму Lp(a) обычно не входит – его нужно сдавать отдельно.

Почему Lp(a) важен

Липопротеин(а) похож на так называемый "плохой" холестерин – ЛПНП, но имеет дополнительный белок. Его уровень преимущественно определяется генетически.

"Похудение, правильный рацион и регулярная физическая активность критически важны для здоровья сердца, но существенно снизить наследственно высокий уровень Lp(a) с их помощью практически невозможно", – объясняет в разговоре с изданием "АиФ" врач-кардиолог Анастасия Балабанова.

Почему обычного анализа на холестерин недостаточно

Стандартная липидограмма показывает общий холестерин, триглицериды, ЛПНП и ЛПВП. Lp(a) в нее, как правило, не входит.

Современные рекомендации предлагают хотя бы один раз в жизни определить уровень Lp(a) у взрослого человека. Показатель выше 50 мг/дл или 105 нмоль/л рассматривается как повышенный фактор сердечно-сосудистого риска.

Кому стоит сдать анализ

В первую очередь проверить Lp(a) стоит людям, у которых:

в семье были ранние инфаркты или инсульты;

диагностирован преждевременный атеросклероз;

сердечно-сосудистые проблемы возникли при относительно нормальных результатах стандартных анализов.

Если у человека обнаружен значительно повышенный уровень Lp(a), врач может рекомендовать обследование его близких родственников, поскольку показатель во многом связан с наследственностью.

Высокий показатель – не приговор

Сам по себе повышенный Lp(a) не означает, что инфаркт обязательно произойдет. Однако в этом случае особенно важно контролировать остальные факторы риска: артериальное давление, уровень сахара, отказаться от курения и тщательно следить за уровнем ЛПНП.

"Высокий показатель – это не приговор. Цифра в результате анализа лишь означает, что все остальные управляемые факторы риска приобретают еще большее значение". Анастасия Балабанова

Специальные препараты, направленные именно на снижение Lp(a), сейчас активно изучаются. Однако окончательные выводы об их способности предотвращать инфаркты и инсульты еще предстоит сделать.

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