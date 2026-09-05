Кому противопоказаны баклажаны

Как оказалось, у такого популярного продукта, как баклажаны, есть ряд серьезных противопоказаний, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Антон Поляков настоятельно рекомендует при наличии проблем с ЖКТ от этого овоща либо отказаться, либо строго ограничить его количество.

Главная опасность баклажанов, по словам специалиста, кроется в соланине – веществе, которое накапливается в переспелых плодах с бурой или слишком темной кожурой.

"Соланин – это алкалоид, который раздражает желудочно-кишечный тракт. Он может вызывать диарею, тошноту и даже повреждение слизистой. Поэтому следует выбирать молодые, упругие плоды без перезрелости", – пояснил Антон Поляков в интервью с изданием "АиФ".

Также Поляков не рекомендует есть баклажаны людям с язвенной болезнью, гастритом, обострением панкреатита, синдромом раздраженного кишечника и болезнью Крона.

Продолжая, он отмечает, что клетчатка и другие компоненты могут усиливать болевые ощущения и газообразование. Кроме того, баклажаны часто выступают аллергеном у людей с чувствительностью к пасленовым культурам.

"Не стоит забывать и про оксалаты, содержащиеся в баклажанах. Их избыточное потребление может повышать риск развития мочекаменной болезни, поэтому людям, склонным к образованию камней, нужно быть особенно осторожными с этим овощем". Антон Поляков

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