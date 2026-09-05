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Советы

Кому противопоказаны баклажаны

баклажаны, овощ, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 15:49 Фото: pixabay
Как оказалось, у такого популярного продукта, как баклажаны, есть ряд серьезных противопоказаний, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Антон Поляков настоятельно рекомендует при наличии проблем с ЖКТ от этого овоща либо отказаться, либо строго ограничить его количество.

Главная опасность баклажанов, по словам специалиста, кроется в соланине – веществе, которое накапливается в переспелых плодах с бурой или слишком темной кожурой.

"Соланин – это алкалоид, который раздражает желудочно-кишечный тракт. Он может вызывать диарею, тошноту и даже повреждение слизистой. Поэтому следует выбирать молодые, упругие плоды без перезрелости", – пояснил Антон Поляков в интервью с изданием "АиФ".

Также Поляков не рекомендует есть баклажаны людям с язвенной болезнью, гастритом, обострением панкреатита, синдромом раздраженного кишечника и болезнью Крона.

Продолжая, он отмечает, что клетчатка и другие компоненты могут усиливать болевые ощущения и газообразование. Кроме того, баклажаны часто выступают аллергеном у людей с чувствительностью к пасленовым культурам.

"Не стоит забывать и про оксалаты, содержащиеся в баклажанах. Их избыточное потребление может повышать риск развития мочекаменной болезни, поэтому людям, склонным к образованию камней, нужно быть особенно осторожными с этим овощем".Антон Поляков

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее кардиолог назвала анализ, который необходимо сдать каждому человеку. Врач-кардиолог Анастасия Балабанова уточнила, что инфаркт может случиться даже у человека, который не курит, следит за весом, занимается спортом и имеет нормальное давление и показатели холестерина. Одна из возможных причин – повышенный уровень липопротеина(а), или Lp(a).

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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