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Семилетний мальчик перенес инсульт: мать рассказала о первых симптомах

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 13:34 Фото: freepik
Инсульт может произойти не только у взрослых и пожилых людей, но и у детей. Мать семилетнего мальчика рассказала, какие симптомы появились у сына незадолго до того, как врачи поставили ему диагноз, сообщает Zakon.kz.

27-летняя Евангелина Уильямс рассказала, что первые тревожные признаки у ее сына Джуниора появились в мае 2026 года. Во время плавания мальчик пожаловался на покалывание и ощущение мурашек по левой стороне тела.

Женщина описала симптомы нейросети, которая среди возможных причин указала инсульт. После этого мать отвезла ребенка в больницу. Джуниора осмотрели, однако затем отпустили домой.

Состояние мальчика резко ухудшилось 25 июня. Утром у него началась рвота, он сильно потел и не мог ходить. Поскольку в тот день стояла жара около +38°C, мать сначала решила, что сыну стало плохо из-за высокой температуры, пишет "Доктор Питер" со ссылкой на портал Metro.

Позже у Джуниора начался бред, он перестал реагировать на близких. Ребенка вновь доставили в больницу. По словам Евангелины, бабушка мальчика настояла на дополнительном обследовании. После сканирования врачи установили, что семилетний ребенок перенес инсульт.

"Я не думала, что это был инсульт. Я даже не знала, что у детей могут быть инсульты", – рассказала женщина.

Джуниора перевели в другую больницу, где на три недели ввели в медикаментозную кому. По словам матери, прогнозы врачей были тяжелыми: один из медиков говорил, что способность самостоятельно застегнуть пуговицу правой рукой уже стала бы хорошим результатом восстановления.

11 августа мальчика выписали. Сейчас Джуниор снова может ходить и разговаривать. Однако из-за повреждения мозга его поведение, по словам матери, регрессировало примерно до уровня трехлетнего ребенка.

Евангелина продолжает заниматься восстановлением сына и организовала сбор средств на его реабилитацию.

Ранее невролог назвала ранние признаки Альцгеймера.

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Айсулу Омарова
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