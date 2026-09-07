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До пенсионного возраста осталось два месяца: ЕНПФ напомнил о ключевых сроках

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 16:20 Фото: Zakon.kz
Казахстанцы, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, а также люди с инвалидностью I и II групп, установленной бессрочно, имеют право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ по установленному графику, сообщает Zakon.kz.

С таким важным напоминанием к жителям страны фонд обратился сегодня, 7 сентября 2026 года.

Так, в 2026 году общеустановленный пенсионный возраст составляет 63 года для мужчин и 61 год для женщин.

Выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) производятся до полного исчерпания пенсионных накоплений.

"Для оформления пенсионных выплат в связи с достижением пенсионного возраста необходимо обратиться в ЦОН по месту жительства. Подать заявление и необходимые документы можно за 10 дней до наступления пенсионного возраста".Пресс-служба ЕНПФ

Специалисты рекомендуют сделать это заранее, поскольку для назначения государственной пенсии требуется проверка трудового стажа.

Стоит отметить, что пенсия назначается со дня обращения.

Если заявление подано до достижения пенсионного возраста, днем обращения считается дата достижения этого возраста. Если после – дата регистрации заявления в Государственной корпорации "Правительство для граждан".

Будущим пенсионерам, чьи номера телефонов зарегистрированы в базе мобильных граждан eGov, за два месяца до достижения пенсионного возраста приходит SMS с номера 1414. В сообщении указывается возможность обратиться за назначением выплат и дается ссылка на перечень необходимых документов.

Важно: за пропущенный период пенсионные выплаты не назначаются.

При этом ЕНПФ ежегодно проводит сверку с Государственной корпорацией по гражданам, достигшим пенсионного возраста, которые имеют накопления, но не обратились за их выплатой. К примеру, если установлено, что человеку уже назначены пенсионные выплаты по возрасту и базовая пенсионная выплата из бюджета, ЕНПФ назначает выплаты в проактивном формате – без заявления.

С марта 2026 года такой же беззаявительный порядок действует для выплат за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ). Он распространяется на достигших пенсионного возраста граждан, у которых есть накопления за счет ДПВ и которые ранее не обращались за их получением в связи с достижением 50-летнего возраста или установлением инвалидности.

Выплаты за счет ДПВ могут назначаться автоматически при обращении в Государственную корпорацию за государственной пенсией и выплатами из фонда в связи с достижением пенсионного возраста. Также они могут осуществляться в рамках проактивной услуги.

За выплатами из ДПВ в связи с достижением 50-летнего возраста или установлением инвалидности необходимо обращаться в ЕНПФ, через личный кабинет на сайте фонда или мобильное приложение с использованием ЭЦП.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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