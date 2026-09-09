Кому нельзя есть сгущенку
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Диетолог Антон Поляков предупредил о последствиях употребления популярного и любимого многими сладкого лакомства с ярким сливочным вкусом – сгущенного молока, сообщает Zakon.kz.
Специалист настоятельно советует не давать сгущенку детям, поскольку это может изменить психоэмоциональное состояние ребенка.
"Если мы говорим про различные сладости из магазина, в том числе про сгущенку, то это просто способ быстро получить удовольствие, пользы там никакой нет. Это гарантированно ухудшит состояние зубов, вызовет скачки сахара в крови, скачки инсулина. На перспективу это может быть чревато сахарным диабетом, избыточным весом, ожирением", – пояснил эксперт в разговоре с изданием "АиФ".
Поляков также порекомендовал исключить сгущенку из рациона тем людям, у кого уже есть проблемы с углеводным обменом, избыточный вес, сахарный диабет.
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Кроме того, как оказалось, у такого популярного продукта, как баклажаны, есть ряд серьезных противопоказаний.
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