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Советы

Офисный стиль осенью: стилисты раскрыли главные правила

Девушка на фоне здания, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 04:20 Фото: pexels
Стилисты рассказали, как собрать стильный осенний офисный гардероб, чтобы не было жарко в помещении и холодно на улице, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MK.ru, главное при подготовке осеннего образа – придерживаться правила трех слоев.

Первый слой должен быть тонким и дышащим. Шелковая майка, хлопковый лонгслив, тонкая водолазка из мериноса. Шерсть отводит влагу, не перегревает.

Второй слой – регулируемый. Это может быть кардиган тонкой вязки, жилет, блейзер без подкладки. Второй слой необходим, чтобы дать тепло на улице, а в кабинете его легко можно повесить на вешалку. Стилисты советуют выбирать модели именно без жесткой подкладки: они не создают эффект парника под пальто и не помнутся на спинке стула.

Третий слой – сама верхняя одежда. Подойдут тренч средней плотности, короткое пальто или шерстяной жакет-пальто. Верхнюю одежду вы снимаете в гардеробе и больше не вспоминаете о ней до вечера, но при этом она должна гармонировать с тем, что на вас.

Важно также обратить внимание на обувь. Кожаные лоферы и ботильоны на низком каблуке будут хорошо смотреться с любым образом, и, как бонус, они выдерживают лужи на улице.

Известный стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал, как сделать осенний образ эффектнее. Он обратил внимание на один из заметных приемов, который дизайнеры используют в коллекциях сезона осень-зима 2026 года.

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Камила Салкымбаева
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