Что ни в коем случае нельзя делать 11 сентября, чтобы не потерять удачу и здоровье: приметы и запреты

В народном календаре день 11 сентября известен под несколькими названиями: Иван Постный, Иван Головосек или Иван Пролетный, сообщает Zakon.kz.

В этот день наши предки завершали полевые работы и начинали заготовки на зиму. Существовала традиция помогать бедным и нуждающимся – считалось, что добрые дела, совершенные в этот день, особенно богоугодны.

В народе для этого дня существовали свои поверья, строгие ограничения и приметы, пишет АиФ.

Что нельзя делать 11 сентября 2026

Нельзя брать в руки режущие и колющие предметы. Головосек считался опасным днем для работы с такими инструментами. Согласно поверьям, нарушение запрета могло привести к тяжелым травмам и несчастьям. Наши предки никогда не резали ножом хлеб и пироги – их разламывали руками.

Нельзя есть круглые овощи и фрукты. Под запретом капуста, яблоки, картофель и все, что своей формой напоминает голову. Существовало поверье, что если 11 сентября разрезать кочан капусты, то из него может пойти кровь.

Нельзя подавать к столу еду на блюде.

Нельзя ссориться, сплетничать, завидовать и сквернословить. День требует духовной чистоты и смирения. Любые негативные эмоции могут навлечь на человека несчастье.

Чтобы не лишиться друга, не обсуждайте его за спиной. Он все равно узнает, что вы сказали.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя употреблять алкоголь и устраивать шумные гулянья. Это день печали, а не веселья.

Нельзя одеваться в красное. Народное поверье гласит, что красный цвет в этот день – к большому горю.

Не разрешалось в этот день давать в долг. Можно было лишь безвозмездно помогать деньгами. А вот отдавать кому-либо свои вещи в этот день запрещалось. Якобы вместе с ними можно было лишиться здоровья и удачи.

11 сентября считалось неправильным наказывать детей. Их нужно простить, иначе начнут заикаться, – так гласят поверья.

Замужним женщинам 11 сентября не рекомендовали садиться за стол вперед супруга. Якобы так его можно лишить мужской силы.

Не следует прогонять от дома бездомных собак и кошек. Иначе в давние времена пророчили черную полосу в жизни.

Нежелательно стричь волосы и ногти. Из-за этого в семье будут конфликты.

Не рекомендуется смотреть в ночное небо. Если в этот момент не увидите падающую звезду, скоро в дом придут дурные вести.

Что можно и нужно делать 11 сентября 2026

Соблюдать строгий пост.

Помогать ближним. Подаяние нищим и помощь нуждающимся в этот день считаются особенно богоугодным делом.

Можно навестить одинокого соседа, принести продуктов старикам.

Существовало поверье, что если одинокий человек 11 сентября отстоит всю церковную службу, то вскоре встретит свою судьбу.

Можно посвятить время своему саду или приобрести цветы для дома.

День подходит для общения с родственниками и близкими друзьями. Если чувствуете свою вину перед кем-то, стоит попросить прощения. У вас будет отличная возможность наладить отношения.

Сон в ночь на 11 сентября может оказаться вещим. Правда, стоит отметить: сбудется он не сразу, нужно подождать две недели.

Приметы о погоде на 11 сентября 2026

В этот день наши предки наблюдали за погодой и поведением птиц, чтобы понять, какой будет осень. Если пернатые уже улетели на юг, ближайшие три месяца окажутся холоднее, чем в прошлом году. Первые морозы могут ударить уже в октябре, а в ноябре ляжет снег.

Если 11 сентября на улице тепло и солнечно, это знак, что до конца сентября холодов можно не бояться, да и октябрь подарит много ясных дней.

Если дождь идет с утра до вечера, осень будет "мокрой", а зима – снежной.

Град предупреждает о затяжном ненастье, туман – о потеплении.

Свой прогноз на сентябрь ранее предоставили специалисты РГП "Казгидромет". В Казахстане ожидаются дожди с переходом в снег, похолодание до -6°С, а также 35-градусная жара.