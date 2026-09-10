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Что ни в коем случае нельзя делать 11 сентября, чтобы не потерять удачу и здоровье: приметы и запреты

осень, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 11:59 Фото: pixabay
В народном календаре день 11 сентября известен под несколькими названиями: Иван Постный, Иван Головосек или Иван Пролетный, сообщает Zakon.kz.

В этот день наши предки завершали полевые работы и начинали заготовки на зиму. Существовала традиция помогать бедным и нуждающимся – считалось, что добрые дела, совершенные в этот день, особенно богоугодны.

В народе для этого дня существовали свои поверья, строгие ограничения и приметы, пишет АиФ.

Что нельзя делать 11 сентября 2026

  • Нельзя брать в руки режущие и колющие предметы. Головосек считался опасным днем для работы с такими инструментами. Согласно поверьям, нарушение запрета могло привести к тяжелым травмам и несчастьям. Наши предки никогда не резали ножом хлеб и пироги – их разламывали руками.
  • Нельзя есть круглые овощи и фрукты. Под запретом капуста, яблоки, картофель и все, что своей формой напоминает голову. Существовало поверье, что если 11 сентября разрезать кочан капусты, то из него может пойти кровь.
  • Нельзя подавать к столу еду на блюде.
  • Нельзя ссориться, сплетничать, завидовать и сквернословить. День требует духовной чистоты и смирения. Любые негативные эмоции могут навлечь на человека несчастье.
  • Чтобы не лишиться друга, не обсуждайте его за спиной. Он все равно узнает, что вы сказали.
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Нельзя употреблять алкоголь и устраивать шумные гулянья. Это день печали, а не веселья.
  • Нельзя одеваться в красное. Народное поверье гласит, что красный цвет в этот день – к большому горю.
  • Не разрешалось в этот день давать в долг. Можно было лишь безвозмездно помогать деньгами. А вот отдавать кому-либо свои вещи в этот день запрещалось. Якобы вместе с ними можно было лишиться здоровья и удачи.
  • 11 сентября считалось неправильным наказывать детей. Их нужно простить, иначе начнут заикаться, – так гласят поверья.
  • Замужним женщинам 11 сентября не рекомендовали садиться за стол вперед супруга. Якобы так его можно лишить мужской силы.
  • Не следует прогонять от дома бездомных собак и кошек. Иначе в давние времена пророчили черную полосу в жизни.
  • Нежелательно стричь волосы и ногти. Из-за этого в семье будут конфликты.
  • Не рекомендуется смотреть в ночное небо. Если в этот момент не увидите падающую звезду, скоро в дом придут дурные вести.

Что можно и нужно делать 11 сентября 2026

  • Соблюдать строгий пост.
  • Помогать ближним. Подаяние нищим и помощь нуждающимся в этот день считаются особенно богоугодным делом.
  • Можно навестить одинокого соседа, принести продуктов старикам.
  • Существовало поверье, что если одинокий человек 11 сентября отстоит всю церковную службу, то вскоре встретит свою судьбу.
  • Можно посвятить время своему саду или приобрести цветы для дома.
  • День подходит для общения с родственниками и близкими друзьями. Если чувствуете свою вину перед кем-то, стоит попросить прощения. У вас будет отличная возможность наладить отношения.
  • Сон в ночь на 11 сентября может оказаться вещим. Правда, стоит отметить: сбудется он не сразу, нужно подождать две недели.

Приметы о погоде на 11 сентября 2026

  • В этот день наши предки наблюдали за погодой и поведением птиц, чтобы понять, какой будет осень. Если пернатые уже улетели на юг, ближайшие три месяца окажутся холоднее, чем в прошлом году. Первые морозы могут ударить уже в октябре, а в ноябре ляжет снег.
  • Если 11 сентября на улице тепло и солнечно, это знак, что до конца сентября холодов можно не бояться, да и октябрь подарит много ясных дней.
  • Если дождь идет с утра до вечера, осень будет "мокрой", а зима – снежной.
  • Град предупреждает о затяжном ненастье, туман – о потеплении.

Свой прогноз на сентябрь ранее предоставили специалисты РГП "Казгидромет". В Казахстане ожидаются дожди с переходом в снег, похолодание до -6°С, а также 35-градусная жара.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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