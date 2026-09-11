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Советы

Названы знаки зодиака, которые избавятся от финансового отчаяния в ближайшее время

Девушка, отчаяние, грусть, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 05:59 Фото: magnific
11 сентября 2026 года представителей трех знаков зодиака ждут хорошие новости во время новолуния. Оно принесет им значительный финансовый успех, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, вот кому астрологи гарантируют заметное улучшение финансовых проблем.

Дева

Вы склонны переходить от всепоглощающей тревоги по поводу денег к чувству полной апатии за считанные минуты. Даже если вы утверждаете, что вам все равно, все вокруг знают, что это не так. Возможно, вы слишком сильно переживаете. Вы склонны к драматизации, но это не означает, что ваши финансовые проблемы не так серьезны, как вы их себе представляете. 11 сентября вы почувствуете облегчение от тягостной боли финансового отчаяния.

Телец

В пятницу вы принимаете осознанное решение не позволять ничему вас расстраивать. Это изменит вашу жизнь. Внезапно вы почувствуете себя намного легче и будете готовы встретить все, что встретится на вашем пути, даже финансовые трудности. Более того, вы полностью меняете свою реакцию на финансовые проблемы. Да, они существуют, но они не должны быть важнее вашего душевного спокойствия. Его нельзя купить.

Козерог

В новолуние 11 сентября ваши финансовые проблемы отойдут на второй план. Отчасти это связано с тем, что вас отвлекают другие, более важные вещи. И под важными астрологи определенно подразумевают позитивные, так что не беспокойтесь. Жизнь настолько прекрасна, что вы не позволите своему банковскому счету вас сломить. На каждый мрачный момент приходится множество светлых.

Ранее стали известны знаки зодиака, жизнь которых наладится после двух лет кармических испытаний.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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