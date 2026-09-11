Что посмотреть: 10 сериалов про выживание на острове, кроме "Остаться в живых"

После сериала "Остаться в живых" хочется историй, где выживание на необитаемом острове и загадки становятся основой сюжета. Современные проекты продолжают развивать тему о людях, оказавшихся вдали от цивилизации, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку про выживание на острове, где героев ждут голод, опасности, конфликты, тайны и неожиданные испытания.

Шершни (сериал 2021)

Самолет с женской футбольной командой терпит крушение посреди дикой чащи. Отрезанные от внешнего мира, подростки оказываются один на один с холодом, голодом, страхом и неизвестностью. Отсутствие еды, постоянная опасность и борьба за ресурсы постепенно меняют людей. Бывшие спортсменки начинают делиться на враждующие группы, создавать собственные правила и забывать прежнюю жизнь.

Дикарки (сериал 2020)

Группа девушек-подростков из совершенно разных социальных кругов внезапно оказывается на необитаемом острове. Поначалу их объединяют страх, но вскоре возникают конфликты. Каждая участница начинает скрывать собственные тайны. Постепенно становится понятно: случайностью это путешествие не было, и прошлое девушек напрямую связано с загадочными обстоятельствами их появления на острове.

Крушение (сериал 2016)

Авиакатастрофа забрасывает группу совершенно разных людей на необитаемый остров, где привычная жизнь заканчивается в один момент. Среди растерянных пассажиров оказываются два приятеля, которые неожиданно решают взять управление на себя. Желание доказать собственную значимость превращает их в самопровозглашенных лидеров. Стоит посмотреть ради абсурдного юмора, островных приключений и необычной истории выживания.

Затерянные на острове (сериал 2005)

Крушение самолета оставляет группу молодых людей на затерянном острове посреди океана. Пока часть пассажиров остается возле места падения, пилот и несколько добровольцев отправляются в опасную разведку по густым джунглям. Каждый новый день становится испытанием, заставляя искать пищу, воду и безопасное укрытие. Но главная борьба происходит внутри: личные проблемы постепенно выходят наружу, меняя отношения между выжившими.

Повелитель мух (мини-сериал 2026)

Крушение оставляет группу школьников на тропическом острове без взрослых. Первоначальный порядок быстро превращается в борьбу за влияние. Один из ребят пытается сохранить правила, организовать быт и поддерживать надежду на спасение, тогда как его соперник все сильнее увлекается охотой и стремлением получить власть.

Девять тел в мексиканском морге (сериал 2025)

Небольшой лайнер совершает аварийную посадку посреди густых джунглей, оставляя пассажиров отрезанными от цивилизации. Уже в первую ночь происходит непредвиденное, и становится ясно: главная опасность находится не только среди дикой природы. Случайные попутчики объединяются ради спасения, но вскоре начинают всплывать шокирующие тайны.

Остров ненужных людей (сериал 2011)

Успешный предприниматель решает отправиться в круиз вместе с супругой, надеясь спасти разрушенный брак. Но вместо отдыха и романтики путешествие превращается в кошмар: кораблекрушение оставляет их и еще несколько туристов на затерянном острове.

Остров (сериал 2016)

Съемочная команда отправляется на необитаемый остров, где участникам предстоит проходить испытания, зарабатывать деньги и бороться за зрительские симпатии. Но уничтожение яхты полностью меняет правила игры. Участники принимают катастрофу за начало шоу и продолжают соревнование, не понимая, что оказались в настоящей ловушке. Камеры молчат, связь с внешним миром отсутствует, помощи ждать неоткуда.

Пропавшая девятка (сериал 2017)

Девять участников развлекательного проекта отправляются на концерт, но частный самолет терпит крушение у побережья затерянного острова. Четыре месяца спустя на берегу другой страны обнаруживают единственную выжившую. Она истощена и совершенно не помнит, что произошло после катастрофы. Специальное расследование пытается восстановить события и вернуть девушке память.

Земля I (сериал 2019)

Десять незнакомцев внезапно приходят в себя в загадочном месте, не помня прошлого и не понимая причин своего появления. Единственное желание – найти дорогу домой. Но остров оказывается настоящей ловушкой. Чтобы выбраться, героям придется действовать вместе, преодолевать собственные слабости и искать ответы на главный вопрос: кто и зачем отправил их сюда?

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