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Советы

Не только количество шагов: ученые выяснили, как сделать ходьбу полезной

Ноги, ходьба, прогулка, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 05:26 Фото: pexels
Ученые провели исследование и выяснили, что полезная ходьба – это не только большое количество пройденных шагов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MK.ru со ссылкой на British Journal of Sports Medicine, ученые изучили данные более 100 тысяч людей среднего и пожилого возраста. За их состоянием наблюдали в течение восьми лет.

Согласно результатам, высокая скорость ходьбы может компенсировать недостаток физической активности. Оказалось, что у тех, кто проходил менее пяти тысяч шагов в день с интенсивностью не менее 80 шагов в минуту, показатели выживаемости были схожи с показателями тех, кто совершал больше шагов, но в более медленном темпе.

Наибольшую пользу приносила быстрая ходьба продолжительностью от получаса в день.

Наименьшая вероятность ранней смерти была зафиксирована среди тех, кто ежедневно проходил от 7,5 до 10 тысяч шагов. Авторы исследования подчеркивают: для поддержания здоровья важны не только количество шагов и пройденная дистанция, но и скорость ходьбы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Австралийские ученые выяснили, почему с возрастом ходьба может становиться медленнее и утомительнее. Исследователи считают, что организм постепенно отдает приоритет устойчивости.

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Камила Салкымбаева
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