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Ученые обнаружили парадокс: физическая активность не всегда защищает от деменции

, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 16:53
Физическая активность обычно считается одним из способов снизить риск деменции, однако польза зависит от того, чем именно занимается человек, сообщает Zakon.kz.

Ученые выяснили, что спорт и активность в свободное время связаны со снижением риска, тогда как тяжелый физический труд – с его повышением.

Результаты масштабного анализа опубликованы в журнале The Lancet Public Health. Исследователи изучили данные 74 наблюдательных исследований, охвативших более 4,2 млн человек из 30 стран. Средний возраст участников составлял 67 лет.

В целом высокий уровень физической активности был связан с меньшей вероятностью когнитивных нарушений. Однако при разделении активности по видам обнаружились существенные различия.

Так, у людей с высоким уровнем физической активности в свободное время риск деменции был на 24% ниже. Выполнение домашних дел оказалось связано со снижением риска на 15%. При этом принцип "чем больше, тем лучше" не работал: по мере увеличения активности польза росла лишь до определенного уровня, после чего стабилизировалась, пишет PsyPost.

Совсем другую картину ученые увидели при физической нагрузке на работе. У людей, занятых тяжелым физическим трудом, риск деменции оказался на 20% выше, причем он увеличивался вместе с объемом нагрузки.

Авторы предполагают, что такая связь может объясняться не только самим характером труда. Значение могут иметь хронический стресс, низкий доход, воздействие шума и загрязненного воздуха, а также монотонность работы и недостаток интеллектуальной стимуляции.

Еще одна неожиданная закономерность касалась дороги на работу. Длительная ходьба или езда на велосипеде, если они были связаны с экономической необходимостью, а не личным выбором, ассоциировались с повышением риска деменции на 10%. Одним из возможных факторов ученые называют воздействие загрязненного воздуха.

Исследователи называют выявленную закономерность "парадоксом физической активности". По их мнению, для профилактики деменции важна не просто нагрузка, а ее характер и условия. Даже людям, занятым тяжелым физическим трудом, может быть полезно отдельно уделять время добровольной активности в свободное время.

При этом авторы подчеркивают, что на индивидуальный риск деменции влияют многие факторы – возраст, генетика, состояние сердечно-сосудистой системы, образование и образ жизни.

Ранее признаки будущих болезней сердца и почек обнаружили у детей.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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