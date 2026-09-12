Ученые обнаружили парадокс: физическая активность не всегда защищает от деменции

Физическая активность обычно считается одним из способов снизить риск деменции, однако польза зависит от того, чем именно занимается человек, сообщает Zakon.kz.

Ученые выяснили, что спорт и активность в свободное время связаны со снижением риска, тогда как тяжелый физический труд – с его повышением.



Результаты масштабного анализа опубликованы в журнале The Lancet Public Health. Исследователи изучили данные 74 наблюдательных исследований, охвативших более 4,2 млн человек из 30 стран. Средний возраст участников составлял 67 лет.

В целом высокий уровень физической активности был связан с меньшей вероятностью когнитивных нарушений. Однако при разделении активности по видам обнаружились существенные различия.

Так, у людей с высоким уровнем физической активности в свободное время риск деменции был на 24% ниже. Выполнение домашних дел оказалось связано со снижением риска на 15%. При этом принцип "чем больше, тем лучше" не работал: по мере увеличения активности польза росла лишь до определенного уровня, после чего стабилизировалась, пишет PsyPost.

Совсем другую картину ученые увидели при физической нагрузке на работе. У людей, занятых тяжелым физическим трудом, риск деменции оказался на 20% выше, причем он увеличивался вместе с объемом нагрузки.

Авторы предполагают, что такая связь может объясняться не только самим характером труда. Значение могут иметь хронический стресс, низкий доход, воздействие шума и загрязненного воздуха, а также монотонность работы и недостаток интеллектуальной стимуляции.

Еще одна неожиданная закономерность касалась дороги на работу. Длительная ходьба или езда на велосипеде, если они были связаны с экономической необходимостью, а не личным выбором, ассоциировались с повышением риска деменции на 10%. Одним из возможных факторов ученые называют воздействие загрязненного воздуха.

Исследователи называют выявленную закономерность "парадоксом физической активности". По их мнению, для профилактики деменции важна не просто нагрузка, а ее характер и условия. Даже людям, занятым тяжелым физическим трудом, может быть полезно отдельно уделять время добровольной активности в свободное время.

При этом авторы подчеркивают, что на индивидуальный риск деменции влияют многие факторы – возраст, генетика, состояние сердечно-сосудистой системы, образование и образ жизни.

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