Названа скрытая опасность горячих напитков
Как пишет aif.ru, участники исследования заполняли пищевые опросники, где указывали, как, что и сколько пьют ежедневно. Оценивалось субъективное восприятие температуры напитков: "теплые", "горячие" или "очень горячие". В основном участники пили чай и кофе, но кроме них еще учитывали разные травяные настои и чаи, какао, горячий шоколад, цикорий.
На протяжении более 10 лет ученые следили за участниками эксперимента и выяснилось:
- У тех, кто пил в день не менее шести просто "горячих" напитков, риск рака пищевода был выше в 1,7 раза.
- У любителей "очень горячих" напитков риск возрастал более чем в три раза.
Ученые объяснили, что дело не в самих напитках, а в их температуре — именно она играет роль канцерогена.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Врач-диетолог рассказал, как пить кофе, чтобы его тонизирующий эффект негативно не влиял на ночной отдых.