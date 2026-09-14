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Названа скрытая опасность горячих напитков

Напиток, кружка, в руках, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 05:16 Фото: pexels
Ученые из Оксфорда провели исследование и выяснили, что неохлажденные напитки могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет aif.ru, участники исследования заполняли пищевые опросники, где указывали, как, что и сколько пьют ежедневно. Оценивалось субъективное восприятие температуры напитков: "теплые", "горячие" или "очень горячие". В основном участники пили чай и кофе, но кроме них еще учитывали разные травяные настои и чаи, какао, горячий шоколад, цикорий.

На протяжении более 10 лет ученые следили за участниками эксперимента и выяснилось:

  • У тех, кто пил в день не менее шести просто "горячих" напитков, риск рака пищевода был выше в 1,7 раза.
  • У любителей "очень горячих" напитков риск возрастал более чем в три раза.

Ученые объяснили, что дело не в самих напитках, а в их температуре — именно она играет роль канцерогена.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Врач-диетолог рассказал, как пить кофе, чтобы его тонизирующий эффект негативно не влиял на ночной отдых.

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Камила Салкымбаева
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