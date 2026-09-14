Названа скрытая опасность горячих напитков

Ученые из Оксфорда провели исследование и выяснили, что неохлажденные напитки могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет aif.ru, участники исследования заполняли пищевые опросники, где указывали, как, что и сколько пьют ежедневно. Оценивалось субъективное восприятие температуры напитков: "теплые", "горячие" или "очень горячие". В основном участники пили чай и кофе, но кроме них еще учитывали разные травяные настои и чаи, какао, горячий шоколад, цикорий.

На протяжении более 10 лет ученые следили за участниками эксперимента и выяснилось:

У тех, кто пил в день не менее шести просто "горячих" напитков, риск рака пищевода был выше в 1,7 раза.

У любителей "очень горячих" напитков риск возрастал более чем в три раза.

Ученые объяснили, что дело не в самих напитках, а в их температуре — именно она играет роль канцерогена.

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