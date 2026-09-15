Что посмотреть: подборка новых остросюжетных сериалов 2026 года

В 2026 году вышло несколько новых триллер-сериалов, в которых расследования, преступления, похищения и семейные тайны становятся основой сюжета, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT подготовило подборку из 10 новых сериалов 2026 года, которые уже появились в онлайн-кинотеатрах и привлекли внимание зрителей.

Дерзость (сериал 2026 – …)

Рейтинг КП: 7.4

Компания Дункана оказывается в серьезном кризисе после утечки данных. Для руководителя это означает угрозу не только бизнесу, но и собственной репутации. Пытаясь сохранить контроль над ситуацией, Дункан ищет способы привлечь финансирование и заручиться поддержкой влиятельных людей Кремниевой долины. Одновременно с этим в истории появляется Джоанн Фелдер – психолог Дункана. Их профессиональные отношения постепенно становятся сложнее.

Приговор (сериал 2026)

Рейтинг КП: 7.2

Савва Мартов становится участником криминальных событий. Криминальный авторитет Ригель ставит перед ним жестокое условие: убить полицейского. В противном случае Ригель угрожает расправиться с Вадимом, младшим братом Саввы. Вскоре происходит массовое убийство, совершенное неизвестным в карнавальной маске. Савву обвиняют в этом преступлении и приговаривают к длительному тюремному заключению. Спустя 22 года Савва выходит на свободу по УДО. Однако почти сразу становится понятно, что криминальные связи, которые привели его за решетку, никуда не исчезли.

56 дней (сериал 2026 – …)

Рейтинг КП: 7.1

Оливер Кеннеди и Сиара Уайз случайно встретились в супермаркете. Между ними быстро возникло взаимное притяжение, которое вскоре переросло в бурный роман. События сериала разворачиваются сразу в двух временных линиях. Одна показывает, как на протяжении 56 дней развиваются отношения Оливера и Сиары, а другая переносит зрителя в момент, когда детективы Ли Рирдон и Карл Коннолли прибывают в квартиру Оливера. Там они обнаруживают неопознанное тело, которое подверглось жестокому убийству.

Берлин и дама с горностаем (сериал 2026 – …)

Рейтинг КП: 7.1

События сериала разворачиваются до событий "Бумажного дома". Берлин и Дамиан собирают прежнюю команду для нового ограбления, на этот раз в Севилье. Целью становится герцог Малаги – состоятельный аристократ, который вместе с женой пытается шантажировать Берлина. В ответ преступник решает использовать их собственный замысел против них. План начинается с предложения похитить знаменитую картину Леонардо да Винчи "Дама с горностаем".

Истребитель гадов (сериал 2026 – …)

Рейтинг КП: 6.6

Полицейский Брайан Петерсен, известный под прозвищем "Смайли", служит в копенгагенском подразделении. Он известен своей жесткой манерой работы и нередко отклоняется от общепринятых полицейских процедур. Когда в городе происходит убийство женщины, которая была ценным информатором для полиции, Смайли осознает, что за этим преступлением может скрываться гораздо более крупная криминальная организация.

Похищение (сериал 2026)

Рейтинг КП: 6.6

Капитан МВД Аглая Мезенцева вместе со следователем Всеволодом Косинским, который специализируется на делах, связанных с исчезновением детей, берутся за новое расследование. Им предстоит найти пропавшего пятилетнего Гришу Кречетова, внука известного дирижера Марка Кречетова. Мальчик исчезает во время прогулки с няней. Женщину с травмой головы находят на месте происшествия, но из-за удара она теряет память и не может вспомнить, что случилось.

Мыс страха (сериал 2026 – …)

Рейтинг КП: 6.6

Супружеская пара адвокатов Анна и Том Боудены живут спокойной жизнью. Однако их мир рушится, когда Макс Кэди, опасный преступник, отбывавший 17 лет в тюрьме, выходит на свободу. Кэди стремится отомстить Боуденам, так как именно они были причастны к его аресту.

Пропавшая без вести (сериал 2026)

Рейтинг КП: 6.5

Молодая женщина по имени Этта Джонс оказалась единственной, кто выжил после жестокого нападения на ее семью. Ее близкие были связаны с нелегальной продажей запрещенных веществ и погибли в ходе криминальных разборок. После этой трагедии Этта сама стала мишенью для тех, кто причастен к убийству ее родных.

Лаки (сериал 2026 – …)

Рейтинг КП: 6.5

Лаки Армстронг – молодая женщина, чья юность прошла в криминальной среде. Несмотря на все усилия, она не может окончательно порвать с прошлым и начать новую, законопослушную жизнь. Обстоятельства вынуждают ее вновь окунуться в преступный мир. Лаки, обладая навыками мошенницы, умеет находить выход из сложных ситуаций, однако теперь ей приходится применять эти умения, чтобы спасти свою жизнь.

Хильдур (сериал 2026 – …)

Рейтинг КП: 6.5

Детектив Хильдур Рунарсдоуттир служит в небольшом исландском городе Исафьордюр, окруженном суровыми фьордами. Двадцать пять лет назад ее младшие сестры исчезли на пути из школы домой. Их до сих пор не нашли, и эта трагедия оставила глубокую рану в душе Хильдур. Став полицейским, она не прекращает искать пропавших детей, одновременно стараясь справиться с болезненными воспоминаниями прошлого. Спокойствие городка нарушает жестокое убийство. Тело местного жителя обнаруживают под сошедшей лавиной.

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