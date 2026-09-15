Как подготовить радиаторы к зиме своими руками

До отопительного сезона осталось немного времени, а значит, пора вспомнить о батареях. Пыль, шерсть и мусор годами прячутся между секциями и с подачей тепла могут разлететься по комнате. Как навести порядок в радиаторе быстро и не испортить покрытие – в материале Zakon.kz.

Пылесос и влажная тряпка

С поверхности батареи пыль проще всего убрать пылесосом с узкой насадкой. Особое внимание стоит уделить верхней части, бокам и пространству между секциями. Именно там часто скапливается больше всего грязи. После этого радиатор можно протереть слегка влажной тряпкой. Если на поверхности есть жирный налет или застарелые загрязнения, подойдет обычный раствор воды с небольшим количеством моющего средства.

Главное – не заливать батарею водой. Излишняя влага может попасть в соединения и другие элементы системы. Пространство между секциями очистить сложнее, особенно если батарея установлена вплотную к стене. Здесь пригодится длинная щетка для радиаторов или узкая насадка пылесоса. Есть и простой домашний способ. Можно подложить под батарею влажную тряпку или поставить неглубокую емкость, а затем аккуратно продуть промежутки прохладным воздухом из фена. Пыль опустится вниз, после чего ее можно убрать.

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Фен при этом должен работать именно на холодном или прохладном режиме. Использовать горячий воздух для такой уборки смысла нет. Если батарея сильно загрязнена, можно повторить процедуру несколько раз. Особенно тщательно стоит очистить нижнюю часть и участки возле стены и пола.

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Чего делать не стоит

Откручивать радиатор, разбирать его или пытаться самостоятельно промывать систему отопления не нужно. Для обычной сезонной уборки достаточно удалить пыль и загрязнения с доступных поверхностей и пространства между секциями. Самостоятельное вмешательство в систему может привести к протечкам и другим проблемам, поэтому сложные работы лучше доверить специалистам.

Также не стоит использовать агрессивную химию, жесткие щетки и абразивные порошки. Они могут повредить защитное покрытие радиатора, после чего металл станет более уязвимым для коррозии и на нем может появиться ржавчина. Для уборки лучше выбрать мягкую губку, ткань или щетку с нежесткой щетиной.

Стоит помнить, что если радиатор начал подтекать, имеет видимые повреждения, остается холодным после подачи отопления или издает необычные звуки, одной уборкой проблему не решить. В такой ситуации лучше обратиться к специалисту и не пытаться устранять неисправность самостоятельно.

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Почему лучше сделать это до включения отопления?

После подачи тепла уборка становится гораздо менее удобной. Горячую батарею не получится нормально протереть или тщательно очистить, а поднятая при уборке пыль будет быстрее разноситься по комнате.

Кроме того, чистый радиатор эффективнее отдает тепло. Слой пыли и грязи между его поверхностью и воздухом точно не помогает обогреву помещения.

Поэтому перед отопительным сезоном достаточно выделить немного времени, пройтись по батареям пылесосом, очистить промежутки между секциями и протереть поверхность. После этого останется только дождаться тепла – уже без запаса пыли на батареях.