Идеальные спортивные собаки, которые не отстанут от вас на пробежке

В последние годы бег набирает популярность. И тем, кто хотел бы выходить на пробежку с домашним питомцем, логично завести напарника под стать, чтобы он бежал рядом с удовольствием, а не от необходимости, сообщает Zakon.kz.

Лучшие бегуны среди собак чаще всего встречаются в трех группах пород: охотничьи, пастушьи и терьеры. Метисы, в которых есть кровь этих пород, тоже нередко оказываются отличными компаньонами для пробежек. Зооэксперты перечислили наиболее подходящие для бега породы собак.

Веймаранер

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Серебристо-серый веймаранер выглядит как спортсмен и ведет себя так же. Скорости и выносливости у него хватает и на короткую быструю пробежку, и на длинную дистанцию, к тому же он неплохо переносит жару. Это одна из тех пород, где регулярный бег не роскошь, а необходимость: без нагрузки и занятий веймаранер может стать тревожным и начать портить вещи.

Собака крупная, поэтому держать ее на поводке во время бега сможет только человек с устойчивым темпом и крепкой рукой.

Выжла

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Рыжая охотничья собака, которая живет нагрузкой. Выносливости и скорости у нее не меньше, чем у веймаранера, жару она тоже переносит хорошо. Главная особенность породы в другом: выжла старается всегда быть рядом с хозяином, за что ее прозвали "собака-липучка". На пробежке это плюс: она не рванет за белкой на другой конец парка, а будет держаться у ноги.

Далматин

Фото: wikimedia

Пятнистый далматин формально не относится к спортивным породам, но по сути это природный атлет, которому нужно много двигаться. Когда-то далматины сопровождали конные экипажи, бегая рядом с лошадьми на протяжении всего пути. А до появления громких сирен они мчались впереди пожарных повозок и лаем разгоняли зевак с дороги. Так что бег рядом с человеком для этой породы – историческая специальность.

Далматин, который целый день лежит на диване, быстро находит себе занятие сам, и хозяину оно обычно не нравится.

Бордер-колли

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Регулярно занимает первые строчки в рейтингах собачьего интеллекта. И ум здесь идет в комплекте с невероятной подвижностью: эта пастушья собака способна долго бежать быстро и при этом ловко маневрировать. Скучная ровная дорожка ей быстро надоест, поэтому лучше выбирать петляющие лесные тропы с поворотами и препятствиями.

Жару бордер-колли терпит, но по-настоящему раскрывается в прохладу. Без работы для головы и лап собака начинает нервничать, так что бегун для нее – практически идеальный хозяин.

Австралийская овчарка

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Еще один умник из пастушьей группы, которому нравятся длинные и сложные маршруты, пишет hi-news.ru. Породе одинаково нужны и физическая, и умственная нагрузка, поэтому смена маршрутов и команды на бегу пойдут только на пользу. Но шерсть у австралийской овчарки довольно длинная, и в сильную жару долгие пробежки ей противопоказаны.

Родезийский риджбек

Фото: wikimedia

Числится в группе гончих, но по характеру ближе к спортивным породам. Эту крупную мускулистую собаку вывели в Африке для охоты на львов, и атлетизм с выносливостью она сохранила до сих пор. Большинство риджбеков спокойно выдерживают довольно длинные пробежки и теплую погоду. Единственное важное правило: до двух лет бегать с ним не стоит, пока собака не сформируется окончательно.

Сибирский хаски

Фото: wikimedia

Их выводили для того, чтобы тянуть сани на большие расстояния, и энергии у этой породы не бывает мало. Если вы живете в регионе с прохладным климатом, хаски может стать ежедневным спутником на пробежке. Но в жару на длинные дистанции с ним выходить нельзя: густая двойная шерсть рассчитана на мороз, и летний зной собака переносит плохо.

Джек-рассел и другие мелкие терьеры

Фото: wikimedia

Не обязательно заводить крупную собаку, чтобы бегать вместе. Небольшие терьеры отличаются упорством и выносливостью: их выводили для ловли грызунов и участия в лисьей охоте, где приходилось долго и настойчиво преследовать добычу. Для пробежек подойдут:

джек-рассел-терьер,

парсон-рассел-терьер,

рэт-терьер,

жесткошерстный фокстерьер.

Компактный размер не мешает им долго держать темп: эти собаки способны держать его дольше, чем кажется на первый взгляд.

Пойнтер

Фото: wikimedia

Почти готовые напарники для бегуна: у них хватает силы, скорости и выносливости, чтобы долго держать хороший темп. К этой группе относятся:

английский пойнтер,

немецкий курцхаар,

дратхаар (немецкий жесткошерстный пойнтер).

Они неплохо чувствуют себя и в теплую, и в прохладную погоду, а длинные дистанции для них подходят особенно хорошо.

Борзые

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Если вам по душе короткие и быстрые пробежки, присмотритесь к борзым: грейхаунду, уиппету, русской псовой борзой, салюки, шотландскому дирхаунду или слюги. Их обтекаемое тело создано для рывка, и они действительно обожают разгоняться. Но после короткого забега большинство борзых предпочитают лежать на диване, и марафонцев из них не получится.

Еще одна особенность: у борзых почти нет жировой прослойки, поэтому холод они переносят плохо. Зимняя пробежка с уиппетом без одежды для собаки – плохая идея.

Породы, которым бег в тягость

Первое и общее правило касается щенков любой породы. До шести месяцев регулярные и длинные пробежки под запретом: суставы и мышцы еще растут, и лишняя нагрузка может им навредить. С крупными породами, как в случае с риджбеком, ждать приходится дольше.

Есть и породы, которым бег на длинные дистанции противопоказан или подходит с оговорками:

Боксеры и собаки питбульного типа, включая американского стаффордширского терьера, бультерьера и стаффордширского бультерьера. Энергии у них море, а вот выносливости и стойкости к жаре мало: только короткие пробежки в прохладную погоду.

Бульдоги, мопсы и другие короткомордые породы. Им тяжело дышать при нагрузке, они быстро перегреваются и выбиваются из сил.

Гигантские породы и собаки со склонностью к проблемам с суставами. Частый бег на длинные дистанции грозит им болью и травмами, хотя исключения бывают.

Коротколапые породы вроде такс и корги. Им сложно держать темп, и они быстро устают на длинных маршрутах.

Специалисты ранее перечислили породы собак, которые тоже любят пробежаться, но в негативном смысле – убежать от хозяев. Хаски, немецкие овчарки и терьеры теряются и убегают чаще других.