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Чистить недостаточно: что действительно нужно зубам каждый день

девушка чистит зубы ирригатором после приема пищи, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 17:49 Фото: magnific
Зубная щетка, нить, ирригатор, жвачка – современный человек вооружен до зубов для зубов. Но помогает ли весь этот арсенал сохранить здоровье полости рта или мы просто усложняем себе жизнь? В тонкостях разбирался Zakon.kz.

Каждый из нас старается держать зубы в чистоте и гигиене. И не только потому, что хочется красиво улыбаться на фотографиях. Есть еще один вполне прагматичный аргумент: стоматология – удовольствие, мягко говоря, недешевое. Поэтому большинство из нас готово на многое, лишь бы встречаться со стоматологом по плану, а не в режиме чрезвычайной срочности.

Современный мир, к счастью, предлагает целый арсенал средств для ухода за полостью рта. Зубная щетка – классика, зубная нить – для тех мест, куда щетке не добраться, ирригатор – уже почти высокие технологии в ванной комнате, а жевательная резинка вообще претендует на звание самого мобильного средства гигиены: кинул пару пластинок в сумку – и вот ты снова человек, заботящийся о зубах. Но тут возникает закономерный вопрос, а что из этого действительно нужно зубам? Найти ответы на вопросы помог кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор и заведующий кафедрой ортодонтии Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Руслан Кульманбетов.

Зубная щетка – старая добрая классика

две зубные щетки в ванной, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 17:49

Фото: magnific

Начнем с главного участника нашей битвы – зубной щетки. Она знакома нам с детства, пережила множество технологических революций и по-прежнему занимает почетное место возле раковины. Но даже самая дорогая и технологичная щетка не сможет работать за нас. Важны не только ее характеристики, но и то, как именно человек ею пользуется.

"Зубную щетку нужно тщательно промывать после каждого использования и менять примерно раз в два-три месяца, а также раньше, если щетина деформировалась. Жесткость щетки лучше подбирать с учетом состояния зубов и десен: универсального правила по возрасту здесь нет. Одной щетки достаточно для ежедневной чистки зубов, но она не всегда достает до промежутков между зубами. Поэтому для полноценной гигиены можно дополнительно использовать зубную нить или ирригатор. Электрические щетки могут быть особенно удобны: некоторые модели контролируют силу нажатия и останавливаются при чрезмерном давлении, помогая снизить риск травмирования десен и повреждения эмали. Щеткой нужно пользоваться регулярно", – объясняет врач.

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Зубная нить – маленькая, но принципиальная

зубная нить, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 17:49

Фото: magnific

Есть места, куда щетка попросту не добирается. Именно здесь в игру заходит зубная нить. Для кого-то использование нити – ежедневная рутина, для других – процедура, о которой вспоминаешь исключительно после большой порции мяса на ужине. А кто-то хранит упаковку нити годами, демонстрируя силу намерения начать новую жизнь. Но насколько действительно необходима зубная нить и всем ли она подходит?

"Зубная нить, флосс – это хороший помощник в ежедневной гигиене. Она позволяет удалить остатки пищи и налет из межзубных промежутков, куда обычная щетка не проникает, и помогает снизить риск кариеса между зубами. Но пользоваться флоссом нужно аккуратно, потому что при слишком сильном давлении можно травмировать десну. Нить следует осторожно заводить между зубами и очищать их без резких движений. Если есть пломбы, коронки или другие стоматологические конструкции, технику использования флосса лучше уточнить у стоматолога", – предупреждает врач.

Ирригатор – новые технологии не отходя от раковины

ирригатор для чистки зубов, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 17:49

Фото: magnific

Еще несколько лет назад ирригатор мог показаться девайсом из будущего. Теперь он вполне уверенно обосновался в домашних ванных комнатах. Принцип кажется простым: направить струю воды туда, где обычной щетке приходится особенно трудно. Звучит убедительно. Но возникает вопрос: способен ли ирригатор заменить другие средства ухода или он все-таки играет свою отдельную роль?

"Ирригатор – это дополнительное средство для гигиены полости рта. Струя воды помогает удалять остатки пищи и налет из межзубных промежутков и других труднодоступных мест, куда щетка не достает. Особенно полезен ирригатор людям с имплантами и тем, кто проходит ортодонтическое лечение с брекетами, поскольку вокруг конструкций часто скапливаются остатки пищи. Некоторые модели также мягко массируют десны. При этом не стоит устанавливать максимальное давление, потому что слишком сильная струя может травмировать десны и мягкие ткани. Поэтому начинать лучше с небольшой мощности и постепенно подбирать комфортный режим, но важно понимать, что ирригатор не заменяет чистки зубов, а является вспомогательным средством гигиены".Руслан Кульманбетов

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Жевательная резинка – герой, который всегда под рукой

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Фото: magnific

А теперь самый дешевый и неоднозначный участник нашего списка. Жевательная резинка не требует ванной комнаты, зарядки, зеркала и даже особого свободного времени. Ее можно использовать после еды в машине, на работе, на прогулке и практически везде, где жевать резинку социально приемлемо. Именно поэтому легко поверить в соблазнительную мысль: может, достаточно просто пожевать что-нибудь после еды и вопрос с гигиеной закрыт? Но зубы, как выясняется, могут быть не столь легкомысленны.

"Жевательная резинка с ксилитом может быть полезна после еды: она стимулирует слюноотделение и помогает очистить полость рта от остатков пищи. Но полностью заменить чистку зубов щеткой она не может. Оптимально жевать ее около 10 минут. Длительное и интенсивное жевание может перегружать височно-нижнечелюстной сустав и жевательные мышцы, особенно если уже есть проблемы с суставом. Поэтому при появлении щелчков, боли или дискомфорта жевательную резинку лучше исключить и обратиться к стоматологу. Жевать ее натощак также не рекомендуется людям с заболеваниями желудка. А при наличии пломб и стоматологических конструкций стоит выбирать жевательную резинку без чрезмерно липкой текстуры, чтобы не повредить их", – говорит стоматолог Руслан Кульманбетов.

Так что же выбрать?

И вот здесь начинается самое интересное. Потому что по итогам анализа каждого способа чистки полости рта зубная щетка, нить, ирригатор и жевательная резинка вовсе не собираются выяснять отношения в формате боя на ринге. У каждого средства своя задача.

Поэтому главный вопрос, вероятно, не в том, какое средство победит, а в том, как правильно выстроить ежедневную гигиену и какие дополнительные инструменты действительно нужны конкретному человеку.

Ведь даже самый технологичный ирригатор не поможет, если он стоит в коробке. Самая модная щетка бесполезна, если чистить зубы ею исключительно по праздникам. А зубная нить не принесет особой пользы, если обращаться с ней, как с новогодней гирляндой, – раз в год и без особого энтузиазма.

В уходе за зубами, как и в любом вопросе здоровья, главное – соблюдать меру. Зубная нить, ирригатор и жевательная резинка могут стать полезными помощниками, но не заменят обычную зубную щетку и регулярную чистку. Самое простое правило остается самым важным – чистить зубы каждый день: утром и вечером, правильно и без чрезмерного давления.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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