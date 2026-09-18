"Золотые" пирожки без дрожжей из нежного теста: быстро и нереально вкусно

Аппетитные жареные пирожки никого не оставят равнодушными. Но не все кулинары решаются приготовить эти изделия, из-за страха перевести продукты, сообщает Zakon.kz.

Этот рецепт готовится просто и из знакомых ингредиентов.

Чтобы тесто на пирожки жареные получилось воздушным, берите муку высшего сорта и просейте перед использованием. Кефир достаньте из холодильника заранее, чтобы он был комнатной температуры, но его можно просто нагреть в микроволновке. Начинка может быть как сладкой, так и соленой.

Ингредиенты:

поллитра кефира;

семьсот граммов муки;

чайная ложка соли;

чайная ложка сахара;

чайная ложка соды;

две столовые ложки подсолнечного масла в тесто и сто граммов для жарки;

семьсот граммов любой начинки.

Из указанных продуктов выйдет примерно 35 изделий.

В большой миске теплый кефир смешайте с содой, сахаром и солью.

Подождите пару минут, пока появится пена. За счет реакции кефира с содой выделяется много пузырьков воздуха, и выпечка получается не менее воздушной, чем дрожжевое тесто на жареные пирожки.

В кефирную массу добавьте просеянную муку.

Вымешивайте тесто руками, пока оно не станет гладким, однородным и лишь слегка липким.

В процессе замешивания влейте в него две ложки масла.

Готовое тесто на пирожки оставьте на полчаса под полотенцем, чтобы поднялось.

За это время можно подготовить начинку. Затем разделите на одинаковые части, сформируйте из каждой "колобок" и на присыпанном мукой столе раскатайте в тонкие лепешки.

В центр каждой выложите немного начинки и защипните.

Для жарки наполните глубокую сковороду тонким слоем масла и хорошо его нагрейте.

Готовность можно проверить маленьким кусочком теста – если оно сильно шипит, то можно жарить пирожки.

Готовьте изделия на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны.

Перед употреблением выложите на бумажные салфетки, которые впитают в себя излишки жира.

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