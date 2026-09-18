"Золотые" пирожки без дрожжей из нежного теста: быстро и нереально вкусно
Фото: pixabay
Аппетитные жареные пирожки никого не оставят равнодушными. Но не все кулинары решаются приготовить эти изделия, из-за страха перевести продукты, сообщает Zakon.kz.
Этот рецепт готовится просто и из знакомых ингредиентов.
Чтобы тесто на пирожки жареные получилось воздушным, берите муку высшего сорта и просейте перед использованием. Кефир достаньте из холодильника заранее, чтобы он был комнатной температуры, но его можно просто нагреть в микроволновке. Начинка может быть как сладкой, так и соленой.
Ингредиенты:
- поллитра кефира;
- семьсот граммов муки;
- чайная ложка соли;
- чайная ложка сахара;
- чайная ложка соды;
- две столовые ложки подсолнечного масла в тесто и сто граммов для жарки;
- семьсот граммов любой начинки.
Из указанных продуктов выйдет примерно 35 изделий.
- В большой миске теплый кефир смешайте с содой, сахаром и солью.
- Подождите пару минут, пока появится пена. За счет реакции кефира с содой выделяется много пузырьков воздуха, и выпечка получается не менее воздушной, чем дрожжевое тесто на жареные пирожки.
- В кефирную массу добавьте просеянную муку.
- Вымешивайте тесто руками, пока оно не станет гладким, однородным и лишь слегка липким.
- В процессе замешивания влейте в него две ложки масла.
- Готовое тесто на пирожки оставьте на полчаса под полотенцем, чтобы поднялось.
- За это время можно подготовить начинку. Затем разделите на одинаковые части, сформируйте из каждой "колобок" и на присыпанном мукой столе раскатайте в тонкие лепешки.
- В центр каждой выложите немного начинки и защипните.
- Для жарки наполните глубокую сковороду тонким слоем масла и хорошо его нагрейте.
- Готовность можно проверить маленьким кусочком теста – если оно сильно шипит, то можно жарить пирожки.
- Готовьте изделия на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны.
Перед употреблением выложите на бумажные салфетки, которые впитают в себя излишки жира.
Ранее мы предлагали к приготовлению простой и беспроигрышный рецепт: блины с идеальными пропорциями.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript