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Советы

"Золотые" пирожки без дрожжей из нежного теста: быстро и нереально вкусно

Пирожки, кефир, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 03:30 Фото: pixabay
Аппетитные жареные пирожки никого не оставят равнодушными. Но не все кулинары решаются приготовить эти изделия, из-за страха перевести продукты, сообщает Zakon.kz.

Этот рецепт готовится просто и из знакомых ингредиентов.

Чтобы тесто на пирожки жареные получилось воздушным, берите муку высшего сорта и просейте перед использованием. Кефир достаньте из холодильника заранее, чтобы он был комнатной температуры, но его можно просто нагреть в микроволновке. Начинка может быть как сладкой, так и соленой.

Ингредиенты:

  • поллитра кефира;
  • семьсот граммов муки;
  • чайная ложка соли;
  • чайная ложка сахара;
  • чайная ложка соды;
  • две столовые ложки подсолнечного масла в тесто и сто граммов для жарки;
  • семьсот граммов любой начинки.

Из указанных продуктов выйдет примерно 35 изделий.

  • В большой миске теплый кефир смешайте с содой, сахаром и солью.
  • Подождите пару минут, пока появится пена. За счет реакции кефира с содой выделяется много пузырьков воздуха, и выпечка получается не менее воздушной, чем дрожжевое тесто на жареные пирожки.
  • В кефирную массу добавьте просеянную муку.
  • Вымешивайте тесто руками, пока оно не станет гладким, однородным и лишь слегка липким.
  • В процессе замешивания влейте в него две ложки масла.
  • Готовое тесто на пирожки оставьте на полчаса под полотенцем, чтобы поднялось.
  • За это время можно подготовить начинку. Затем разделите на одинаковые части, сформируйте из каждой "колобок" и на присыпанном мукой столе раскатайте в тонкие лепешки.
  • В центр каждой выложите немного начинки и защипните.
  • Для жарки наполните глубокую сковороду тонким слоем масла и хорошо его нагрейте.
  • Готовность можно проверить маленьким кусочком теста – если оно сильно шипит, то можно жарить пирожки.
  • Готовьте изделия на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны.

Перед употреблением выложите на бумажные салфетки, которые впитают в себя излишки жира.

Ранее мы предлагали к приготовлению простой и беспроигрышный рецепт: блины с идеальными пропорциями.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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