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Не только боль: онколог перечислил возможные сигналы опухоли

человек, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 16:53 Фото: magnific
Необъяснимая потеря веса, внезапные кровотечения и непривычные ощущения в теле могут быть поводом обратиться к врачу, сообщает Zakon.kz.

Некоторые изменения в самочувствии могут сопровождать развитие опухоли, однако сами по себе они не означают наличие рака. Онколог Владимир Ивашков рассказал порталу "Доктор Питер", на какие необычные и сохраняющиеся симптомы стоит обратить внимание.

По словам специалиста, одним из настораживающих признаков может быть необъяснимая потеря веса – например, более 5% массы тела за полгода без диет и изменения образа жизни. Она может сопровождаться быстрой утомляемостью, слабостью, ранним насыщением и изменением вкусовых ощущений.

Еще один повод обратиться к врачу – кровотечения, которым нет очевидного объяснения. Речь идет о крови в кале или моче, кровотечениях между менструациями или после интимной близости, а также прожилках крови в мокроте при кашле. При этом боли и других симптомов может не быть.

Ивашков также советует обращать внимание на ранее непривычные ощущения при работе внутренних органов. Среди них – затрудненное глотание, ощущение прохождения пищи по пищеводу, внезапно появившаяся или изменившая характер изжога, необъяснимое вздутие и тупая боль в животе, а также частые и сильные ночные позывы к мочеиспусканию.

По словам врача, обратиться за медицинской помощью стоит, если необъяснимый дискомфорт сохраняется более трех недель, постепенно усиливается или возникает без видимой причины.

При этом перечисленные признаки не являются специфичными для рака и могут возникать при множестве других состояний. На ранних стадиях онкологические заболевания нередко вообще протекают без заметных симптомов, поэтому специалист также рекомендует не пренебрегать профилактическими обследованиями.

Ранее онколог назвал тревожные признаки рака легких.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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