Не только боль: онколог перечислил возможные сигналы опухоли

Необъяснимая потеря веса, внезапные кровотечения и непривычные ощущения в теле могут быть поводом обратиться к врачу, сообщает Zakon.kz.

Некоторые изменения в самочувствии могут сопровождать развитие опухоли, однако сами по себе они не означают наличие рака. Онколог Владимир Ивашков рассказал порталу "Доктор Питер", на какие необычные и сохраняющиеся симптомы стоит обратить внимание.

По словам специалиста, одним из настораживающих признаков может быть необъяснимая потеря веса – например, более 5% массы тела за полгода без диет и изменения образа жизни. Она может сопровождаться быстрой утомляемостью, слабостью, ранним насыщением и изменением вкусовых ощущений.

Еще один повод обратиться к врачу – кровотечения, которым нет очевидного объяснения. Речь идет о крови в кале или моче, кровотечениях между менструациями или после интимной близости, а также прожилках крови в мокроте при кашле. При этом боли и других симптомов может не быть.

Ивашков также советует обращать внимание на ранее непривычные ощущения при работе внутренних органов. Среди них – затрудненное глотание, ощущение прохождения пищи по пищеводу, внезапно появившаяся или изменившая характер изжога, необъяснимое вздутие и тупая боль в животе, а также частые и сильные ночные позывы к мочеиспусканию.

По словам врача, обратиться за медицинской помощью стоит, если необъяснимый дискомфорт сохраняется более трех недель, постепенно усиливается или возникает без видимой причины.

При этом перечисленные признаки не являются специфичными для рака и могут возникать при множестве других состояний. На ранних стадиях онкологические заболевания нередко вообще протекают без заметных симптомов, поэтому специалист также рекомендует не пренебрегать профилактическими обследованиями.

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