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Советы

Какая банная привычка может навредить здоровью

Какая банная привычка может навредить здоровью, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 20:36 Фото: magnific.com
Терапевт Элина Аранович рассказала о том, что резкий переход из жаркой сауны в ледяную воду может опасно повлиять на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, сообщает Zakon.kz.

Специалист рассказала "Ленте.ру" о том, что в парной сосуды расширяются, а при контакте с холодной водой резко сужаются. Такой перепад может вызвать скачок давления и нарушение кровообращения, повышая риск сердечно-сосудистых осложнений.

Опасную реакцию способны спровоцировать даже холодные брызги на разогретой коже. Врач предупредила, что это может привести к нарушению дыхания, приступу аритмии или панической атаке.

Особенно нежелательно сочетать резкий перепад температур с нырянием. У людей с хроническими заболеваниями носоглотки, пазух и мочеполовой системы такие процедуры могут спровоцировать обострение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врачи назвали напитки, которые портят зубы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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