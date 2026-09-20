Какая банная привычка может навредить здоровью

Терапевт Элина Аранович рассказала о том, что резкий переход из жаркой сауны в ледяную воду может опасно повлиять на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, сообщает Zakon.kz.

Специалист рассказала "Ленте.ру" о том, что в парной сосуды расширяются, а при контакте с холодной водой резко сужаются. Такой перепад может вызвать скачок давления и нарушение кровообращения, повышая риск сердечно-сосудистых осложнений.

Опасную реакцию способны спровоцировать даже холодные брызги на разогретой коже. Врач предупредила, что это может привести к нарушению дыхания, приступу аритмии или панической атаке.

Особенно нежелательно сочетать резкий перепад температур с нырянием. У людей с хроническими заболеваниями носоглотки, пазух и мочеполовой системы такие процедуры могут спровоцировать обострение.

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