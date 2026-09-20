Шесть действий при заселении в отеле, которые могут спасти вам жизнь

Бортпроводники, которые проводят сотни ночей в гостиницах, используют короткую процедуру проверки номера перед заселением. Они называют ее "вскрытием номера" и тратят на нее всего несколько минут, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, сначала специалисты осматривают помещение, чтобы убедиться, что внутри никого нет, а затем проверяют ванную, душ, шкафы и пространство за шторами. После этого они находят ближайший аварийный выход и изучают план эвакуации на двери. Важно также запомнить направление к лестнице и примерное количество дверей до нее.

Следующий шаг – проверка замков. Бортпроводники убеждаются, что исправно работают дверной замок, защелка, засов и оконные фиксаторы. Также они советуют проверить телефон в номере, чтобы при необходимости можно было связаться с ресепшеном или экстренными службами.

Отдельное внимание рекомендуют уделять неожиданным посетителям. Если человек представляется сотрудником отеля, но гость его не вызывал, специалисты советуют сначала позвонить на ресепшен и подтвердить его личность, не открывая дверь.

В качестве дополнительной меры безопасности путешественникам рекомендуют использовать переносной дверной сигнализатор или стопор. При этом эксперты подчеркивают, что такие устройства не заменяют проверки штатных замков. По их словам, вся процедура занимает всего несколько минут и нужна не для того, чтобы напугать путешественника, а чтобы заранее знать, как действовать в чрезвычайной ситуации.

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