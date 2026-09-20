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Советы

Жареное клубничное варенье на сковороде: получится густым, как мармелад

Посуда, ягоды, приготовление, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 03:29 Фото: pexels
Кулинары изобрели сотни способов приготовления клубничного варенья, но один из них мало кто пробовал. Это метод, при котором клубнику жарят на сковороде, сообщает Zakon.kz.

Такое лакомство получается густым и ароматным, как мармелад, а ягоды при этом сохраняют форму. Возьмите широкую и глубокую сковороду с толстым дном. Посуда должна быть большой по площади, чтобы с поверхности выкипало много жидкости. За счет того, что из блюда испаряется сок, получается клубничное варенье густое и ароматное.

Ингредиенты:

  • килограмм клубники;
  • килограмм сахара;
  • щепотка лимонной кислоты;
  • две столовые ложки воды.

Этого количества продуктов хватит примерно на две полные поллитровые банки и небольшую миску для дегустации варенья.

  • Клубнику тщательно промойте проточной водой, переберите и срежьте хвостики.
  • Сковороду поставьте на средний огонь и влейте на дно две ложки воды.
  • Когда из жидкости начнет подниматься пар, высыпьте на поверхность ягоды.
  • После закипания варите клубнику 10 минут без крышки. За это время она должна выделить много сока и начать активно кипеть.
  • Наша задача – испарить как можно больше жидкости. Периодически перемешивайте массу лопаткой.
  • Через 10 минут всыпьте сахар и лимонную кислоту. Последняя нужна для сохранения яркого цвета и предотвращения плесневения.
  • Готовьте жареное варенье из клубники еще 5 минут после закипания, все так же на среднем огне и без крышки.
  • Чтобы получить клубничное варенье как мармелад, не собирайте пенку из поверхности, а дайте ей раствориться. Это природный загуститель.
  • Разложите горячее жареное клубничное варенье по стерилизованным банкам и закрутите чистыми крышками.
  • Заготовки накройте толстым пледом до полного остывания, при этом переворачивать их не обязательно.

Через несколько дней масса загустеет, а ягоды останутся целыми и насыщенными. Этот метод хорош тем, что оставляет в банках мало жидкости и много клубники.

Ранее мы предлагали к приготовлению простой и беспроигрышный рецепт: блины с идеальными пропорциями.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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