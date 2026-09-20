Жареное клубничное варенье на сковороде: получится густым, как мармелад

Кулинары изобрели сотни способов приготовления клубничного варенья, но один из них мало кто пробовал. Это метод, при котором клубнику жарят на сковороде, сообщает Zakon.kz.

Такое лакомство получается густым и ароматным, как мармелад, а ягоды при этом сохраняют форму. Возьмите широкую и глубокую сковороду с толстым дном. Посуда должна быть большой по площади, чтобы с поверхности выкипало много жидкости. За счет того, что из блюда испаряется сок, получается клубничное варенье густое и ароматное.

Ингредиенты:

килограмм клубники;

килограмм сахара;

щепотка лимонной кислоты;

две столовые ложки воды.

Этого количества продуктов хватит примерно на две полные поллитровые банки и небольшую миску для дегустации варенья.

Клубнику тщательно промойте проточной водой, переберите и срежьте хвостики.

проточной водой, переберите и срежьте хвостики. Сковороду поставьте на средний огонь и влейте на дно две ложки воды.

на средний огонь и на дно две ложки воды. Когда из жидкости начнет подниматься пар, высыпьте на поверхность ягоды.

на поверхность ягоды. После закипания варите клубнику 10 минут без крышки. За это время она должна выделить много сока и начать активно кипеть.

клубнику 10 минут без крышки. За это время она должна выделить много сока и начать активно кипеть. Наша задача – испарить как можно больше жидкости. Периодически перемешивайте массу лопаткой.

массу лопаткой. Через 10 минут всыпьте сахар и лимонную кислоту. Последняя нужна для сохранения яркого цвета и предотвращения плесневения.

сахар и лимонную кислоту. Последняя нужна для сохранения яркого цвета и предотвращения плесневения. Готовьте жареное варенье из клубники еще 5 минут после закипания, все так же на среднем огне и без крышки.

жареное варенье из клубники еще 5 минут после закипания, все так же на среднем огне и без крышки. Чтобы получить клубничное варенье как мармелад, не собирайте пенку из поверхности, а дайте ей раствориться. Это природный загуститель.

пенку из поверхности, а дайте ей раствориться. Это природный загуститель. Разложите горячее жареное клубничное варенье по стерилизованным банкам и закрутите чистыми крышками.

горячее жареное клубничное варенье по стерилизованным банкам и закрутите чистыми крышками. Заготовки накройте толстым пледом до полного остывания, при этом переворачивать их не обязательно.

Через несколько дней масса загустеет, а ягоды останутся целыми и насыщенными. Этот метод хорош тем, что оставляет в банках мало жидкости и много клубники.

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