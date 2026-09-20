Жареное клубничное варенье на сковороде: получится густым, как мармелад
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Кулинары изобрели сотни способов приготовления клубничного варенья, но один из них мало кто пробовал. Это метод, при котором клубнику жарят на сковороде, сообщает Zakon.kz.
Такое лакомство получается густым и ароматным, как мармелад, а ягоды при этом сохраняют форму. Возьмите широкую и глубокую сковороду с толстым дном. Посуда должна быть большой по площади, чтобы с поверхности выкипало много жидкости. За счет того, что из блюда испаряется сок, получается клубничное варенье густое и ароматное.
Ингредиенты:
- килограмм клубники;
- килограмм сахара;
- щепотка лимонной кислоты;
- две столовые ложки воды.
Этого количества продуктов хватит примерно на две полные поллитровые банки и небольшую миску для дегустации варенья.
- Клубнику тщательно промойте проточной водой, переберите и срежьте хвостики.
- Сковороду поставьте на средний огонь и влейте на дно две ложки воды.
- Когда из жидкости начнет подниматься пар, высыпьте на поверхность ягоды.
- После закипания варите клубнику 10 минут без крышки. За это время она должна выделить много сока и начать активно кипеть.
- Наша задача – испарить как можно больше жидкости. Периодически перемешивайте массу лопаткой.
- Через 10 минут всыпьте сахар и лимонную кислоту. Последняя нужна для сохранения яркого цвета и предотвращения плесневения.
- Готовьте жареное варенье из клубники еще 5 минут после закипания, все так же на среднем огне и без крышки.
- Чтобы получить клубничное варенье как мармелад, не собирайте пенку из поверхности, а дайте ей раствориться. Это природный загуститель.
- Разложите горячее жареное клубничное варенье по стерилизованным банкам и закрутите чистыми крышками.
- Заготовки накройте толстым пледом до полного остывания, при этом переворачивать их не обязательно.
Через несколько дней масса загустеет, а ягоды останутся целыми и насыщенными. Этот метод хорош тем, что оставляет в банках мало жидкости и много клубники.
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