Известный стилист назвал "короля среди фактур на осень"

Популярный стилист и ведущий телевизионного ток-шоу "Модный приговор" Александр Рогов назвал главный материал осени 2026 года, который смотрится дорого. Речь – о вельвете, сообщает Zakon.kz.

Модной заметкой 45-летний эксперт поделился в своем Telegram-канале.

"Считаю, что вельвет по праву является королем среди фактур на осень! Смотрится дорого и по-осеннему уютно, поэтому советую присмотреться к изделиям из этого материала", – написал Александр Рогов сегодня, 21 сентября.

По его словам, "вельвет классно будет звучать в комплекте с кожей или плотным денимом".

Ранее Александр Рогов рассказал, какой цвет сделает осенний образ дороже. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.