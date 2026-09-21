Известный стилист назвал "короля среди фактур на осень"
Фото: Telegram/rogov24
Популярный стилист и ведущий телевизионного ток-шоу "Модный приговор" Александр Рогов назвал главный материал осени 2026 года, который смотрится дорого. Речь – о вельвете, сообщает Zakon.kz.
Модной заметкой 45-летний эксперт поделился в своем Telegram-канале.
"Считаю, что вельвет по праву является королем среди фактур на осень! Смотрится дорого и по-осеннему уютно, поэтому советую присмотреться к изделиям из этого материала", – написал Александр Рогов сегодня, 21 сентября.
По его словам, "вельвет классно будет звучать в комплекте с кожей или плотным денимом".
Ранее Александр Рогов рассказал, какой цвет сделает осенний образ дороже. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.
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